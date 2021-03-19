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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱太三兩岸論述　張顯耀：就是沒有九二共識的九二共識

▲▼兩岸圓桌論壇協會,張顯耀,吳子嘉,趙建民。（圖／記者曾俊豪攝）

▲兩岸圓桌論壇協會理事長、前陸委會副主委張顯耀。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／台北報導

陸委會主委邱太三昨（18日）表示，尊重1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商，達成若干共同認知與諒解的歷史事實。對此，前陸委會副主委張顯耀今日分析，邱太三的說法就是在形容「沒有九二共識的九二共識」，但他強調，就算沒有九二共識，仍須將兩岸定位說清楚。

兩岸圓桌論壇協會上午在集思台大會議中心舉辦「美中新關係暨大陸兩會後之兩岸關係發展與前瞻」座談會，邀請國民黨大陸事務部主任左正東、美麗島電子報董事長吳子嘉、東華大學教授高長、兩岸圓桌論壇協會理事長張顯耀、政大國關中心研究員湯紹成以及文化大學社科院院長趙建民等人依序發言。

身兼兩岸圓桌論壇協會理事長的前陸委會副主委張顯耀指出，陸委會主委邱太三宣布開放大陸商業人士來台是一個訊號，但他認為，邱太三在記者會上針對兩岸政治基礎的論述，非常值得關注。

邱太三當天表示，很重要的，1992年兩岸兩會秉持相互諒解求同存異的政治思維，進行溝通協商，達成若干認同諒解的歷史事實表示尊重，我方對於兩岸政策的立場是一貫的，沒有改變的。

▲▼兩岸圓桌論壇協會,張顯耀,吳子嘉,趙建民。（圖／記者曾俊豪攝）

▲兩岸圓桌論壇協會舉行座談會。（圖／記者曾俊豪攝）

對此，張顯耀質疑，邱太三所指的「立場一貫」是指跟蔡總統前段任期一貫，還是跟馬總統執政時期是一貫的，「我的解讀是跟馬總統時期政策一貫，沒有改變。若是這樣，他就在用最大力量形容沒有九二共識的九二共識。」

張顯耀表示，自己肯定邱太三的作法，但在目前態勢下還不夠，因為兩岸問題在政治，若政策一貫沒有改變，應該要把兩岸定位說清楚，「不提九二共識可以，兩岸定位要描述、說明清楚，才會有下一步事務性進展，九二共識就是基於中華民國憲法與兩岸人民增修條例，沒有違憲違法問題。」

至於美中高層會議，張顯耀則認為，台灣議題對於美國並非不可妥協，因為拜登重申了「一中原則」，台灣處在美中戰略競爭的封口，做為美國牽制中國戰略競爭上的工具，若美中最後爆發衝突，兩個大國之間不可能開戰，需要有代理人戰爭，台海就是最有可能發生戰爭的地方。

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者林敬旻攝）

 
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