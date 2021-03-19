藝情時代–2021桃園美術家邀請展　每日30限量主題口罩免費送

▲藝情時代–2021桃園市美術家邀請展。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市文化局自即日起至4月11日止，舉辦「藝情時代–2021桃園市美術家邀請展」，由142位藝術家共同聯展，匯聚桃園在地老中青三代藝術家豐沛的創作能量，歡迎市民朋友到市府文化局看展。文化局並於展期每日提供30個限量展覽主題口罩供民眾免費索取，歡迎市民朋友踴躍參觀。

▲鄭市長與藝術家馮承芝。（圖／市府提供）

市長鄭文燦19日出席開幕展指出，市府也將持續支持各類藝術創作形式，透過各類展覽活動增加累積藝文人口並形成良性循環，將桃園打造為新的文化綠洲。鄭市長說，桃園有許多藝術家，涵蓋水彩、雕塑、陶瓷或新媒體等類別，升格後，市府持續推廣各類藝文活動，活動數量較升格前成長約3倍，並把地景藝術節等展演活動移至戶外，讓更多人感受文化之美。

▲市長鄭文燦指出，市府持續製作《桃園之美–藝術家叢書》。（圖／市府提供）

此外，市府也持續製作《桃園之美–藝術家叢書》介紹桃園藝術家，並補助各類展覽製作畫冊，讓更多瞭解藝術家的創作理念。

▲藝術家吳榮賜。（圖／市府提供）

文化局長莊秀美表示，2021桃園市美術家邀請展以「藝情時代」為主題，呼應聯合國教科文組織於去（2020）年提出的「ResiliArt堅韌藝術」運動，邀集繪畫、雕塑及工藝、應用設計、攝影及新媒體等4類藝術家展出共計142件藝術品，展陳方式涵蓋平面與立體創作，及錄像作品的裝置與表演，突破展覽靜態的框架，呈現影像與多樣化空間互動的流動性，邀請市民朋友觀展感受豐富的藝術感官體驗。

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