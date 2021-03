鮭魚之亂始祖！達美樂掀「刺青狂潮」…免費吃100年披薩　網全瘋了

▲俄羅斯達美樂曾掀起「刺青之亂」。(圖/翻攝自IG/redrumtattoo)



記者張方瑀/綜合報導

日本迴轉壽司連鎖店「壽司郎」推出的行銷活動,引爆全台「改名」熱潮,而連鎖披薩店達美樂在俄羅斯的分店,也在3年前舉辦過類似活動,只要身上有「達美樂商標」刺青,就可以在未來100年內,每年享有100個免費披薩。沒想到活動超踴躍,還在社群網站上引爆曬刺青風潮,達美樂只好祭出超嚴格規定,最後只有前350人獲得資格。

2/In Russia, Domino's pizza started a campaign in August. Rule No.1: Get a 0.7 inch, real tattoo on a visible part of the body — on the face, neck, legs or ankles. Rule No.2: Post a picture of the tattoo on social media with #доминоснавсегда -dominosforever pic.twitter.com/pWiqj7qwGx