改名紀錄永遠都在！中和男大生吃完6千元鮭魚後悔了：有點蠢…

記者陳雕文／新北報導

知名迴轉壽司店「壽司郎」於3月17、18日推出「愛的迴鮭，尋人啟事」，只要名字有「鮭魚」同音同字就能享全免費的優惠，掀起全台改名亂象。中和一名20歲男大生表示，為了貪小便宜改名的行為很蠢，後悔自己的一時衝動，畢竟戶籍謄本的「記事欄」會永久記錄。

▲全台至少133人為了免費壽司改成「鮭魚」，命理師警告這些人可能會衰。（圖／翻攝臉書）

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張姓男大生說，18日改名就揪團跟另外5名友人一起去壽司郎吃到飽，總共吃了6千多元，雖然全桌免費感覺很嗨，但事後他後悔了說，「雖然改名這件事情父母也沒說甚麼，但想到戶籍謄本的記事欄會有筆紀錄，就覺得有點蠢…」因此19日下午就到戶政事所把名字改回去。

據了解，有些公司在錄用員工時，會要求附上戶籍謄本，如果老闆或是面試官看到記事欄登載「曾經改名為鮭魚」，第一印象可能會有影響；不少戶政事務所的承辦人都覺得，這樣的行為很不智，顯得幼稚。

命理師楊登嵙解釋，並非所有人都適合名字中有魚，像是生肖屬鼠、馬、兔者就不能取魚字；人的姓名牽涉感情運、人際運、事業運、財運等等，為了一時促銷活動亂改名字，即便事後再改回來，恐影響上述運勢，導致運衰、財掰、人緣壞。

▼楊登嵙聽聞改名鮭魚，提醒三生肖要特別注意。（資料照／記者白珈陽攝）



