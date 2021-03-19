桃園龍潭「學霸里長」涉詐餐費10萬！連任2屆　夫妻20萬交保

國民黨籍高雄市議長曾麗燕涉嫌不實申報助理費，18日被以貪污罪被告身分傳喚到案，19日凌晨經檢方複訊，諭令曾麗燕以新台幣200萬元交保候傳，至於協助她經手助理費的胞妹則被檢方聲請羈押，而曾麗燕的助理則是以5萬元交保。至於目前檢方初估，曾麗燕等人不法獲利金額至少達300多萬元，而實際金額仍在清查中。