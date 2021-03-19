桃園龍潭「學霸里長」涉詐餐費10萬！連任2屆　夫妻20萬交保

▲龍潭佳安里里長羅濟巧夫婦涉詐領志工誤餐費，檢方19日凌晨諭知各以20萬元交保。（示意圖／視覺中國CFP）
記者沈繼昌／桃園報導
廉政署日前接獲檢舉指稱，桃園市龍潭區佳安里里長羅濟巧與邱姓妻子，於2019年間利用里辦公處名義詐領志工誤餐費約10萬元，18日報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，檢方漏夜偵訊羅、邱，認定涉嫌貪污嫌疑重大，19日凌晨諭知各以20萬交保。
今年71歲的羅濟巧里長是佳安里連任2屆里長，具有台大畢業高學歷，在地方經營多年，在製茶等農業方面領域頗有心得，也頗獲里民支持，19日傳出涉及貪汙案交保。記者聯繫均關機未接。
據指出，廉政署去年接獲檢舉，龍潭區佳安里里長羅濟巧涉嫌在2019年間利用職權，任內涉嫌詐領志工與里民誤餐費約10萬元，日前掌握相關證據後報請桃園地檢署檢察官指揮，18日在羅里長里辦公處等地搜索，查扣相關帳冊、電腦資料等，將羅與邱姓妻子帶回桃檢複訊，檢察官訊問至19日凌晨認定羅、邱涉嫌重大，依貪汙治罪條例諭知羅、邱2人各以20萬元交保。
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