名字有「亮搞玩」就送1萬元！三重YouTuber豪氣發錢：只有5天

▲叫「亮搞玩」的人可領取1萬元。（圖／翻攝自Facebook／亮搞玩）

記者曾筠淇／綜合報導

「10000元獎金直接送！」繼壽司郎的鮭魚、SWAG的鮑魚，YouTuber「亮搞玩」也跟風推出相關活動，希望能夠找到名字是「亮搞玩」同音同字的25個朋友，大方發送1萬元；即日起至23日止，符合者都可以透過臉書聯繫他們，並於指定時間備妥證件至三重領取獎金。

YouTuber「亮搞玩」在臉書粉專上表示，「亮搞玩來送獎金啦！10000元獎金直接送！」近來掀起一波改名熱潮，因此他們也希望能找到名字中有「亮」、「搞」、「玩」3字的朋友，只要同時具備這3個字，就可以獲得1萬元獎金。

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「亮搞玩」表示，今（19）日至23日晚上6點半為止，符合資格者必須透過臉書，將證件、本人照片及手機號碼傳給主辦單位，且要同意資料用於行銷該活動、拍攝相關影片，之後也要配合他們進行影片拍攝並上傳YouTube。

▲符合資格者可直接聯繫「亮搞玩」粉專。（圖／翻攝自Facebook／亮搞玩）

該活動的獎金領取時間為24日下午1時，符合資格者必須備妥證件，至新北三重領取，詳細地點會私訊告知，不過要注意的是，名額僅有25位。

據了解，「亮搞玩」自今年1月正式成立YouTube頻道，是由一群「什麼都沒有，只有一顆想搞事的決心」的好友所組成，只搞大的、只玩猛的。