快訊／不鮭路大逆轉…「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

壽司郎日前推出優惠活動，掀起全台「鮭魚之亂」改名浪潮，其中最引起注意的，就是台中中國醫藥大學中醫系學生張同學，為了吃免費壽司更名成「鮭魚之夢」，不料昨張同學受訪時突然哽咽，直指自己改完名後才發現已經用罄3次機會，再也改不回本名，以後可能要當「鮭魚醫生」；超狂事蹟曝光後立即引發熱議，但如今台中市民政局長吳世瑋卻現身表示，經查張同學只有改名2次，「其實他還有最後一次機會」，呼籲他「盡速回鮭」。

「張鮭魚之夢」有救啦！就讀中醫系的張同學為了跟上這波鮭魚潮，日前瞞著家人前往戶政事務所更名為「鮭魚之夢」，不料張同學昨受訪時卻自爆，當下改完名、領到新的身分證後，才被告知「你前面已經改過2次名」，換言之，這次更名即用掉最後一次機會，未來恐怕一輩子都得叫「鮭魚之夢」。

張同學起初受訪時還面帶微笑，笑稱「趕快來吃壽司壓壓驚」，並透露自己不後悔改名「鮭魚之夢」，還想頂著這名字一陣子，等到之後自己結婚生了孩子，再將孩子取名成「鮭魚」，並藉此改回本名；但隨後張同學稍作冷靜後，卻又對自己更名一事悔不當初，二度受訪時不住落下男兒淚，稱自己若是名字改不回，以後畢業恐怕會成為全台唯一的「鮭魚醫生」。

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對此，吳世瑋今現身表示，每位到戶政事務所更名的民眾，櫃台人員一定會提醒千萬要慎重，不可能等改完後才告知「這是最後一次機會」；經過查詢，果然張同學搞錯了，他只有更名2次的紀錄，事實上還有最後一次機會，吳世瑋呼籲，人的一生可以改3次、共4個名字，這最後一次的機會希望張同學好好珍惜、慎重考慮，不要改成會讓自己後悔的名字，希望他「盡速回鮭」。

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