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線上送暖！電商挺小農狂銷8500組鳳梨乾　募3100份兒童節愛心物資

▲▼公益,互助。（圖／pxhere）

▲想發揮一己之力愛心做公益，透過網購平台也能讓愛蔓延。（圖／pxhere）

記者洪菱鞠／台北報導

網購平台號召民眾一起做公益。東森購物挺小農支持國內農產品，推出「鳳梨專區」祭出優惠，也提前預告台南市長黃偉哲、農委會主委陳吉仲、嘉義縣長翁章梁將到東森農場力促關廟與嘉義鳳梨；Yahoo奇摩購物中心聯合芥菜種會，發起兒童節公益認購募集活動；momo購物網攜手物資共享平台「贈物網」，讓會員可以精準送愛。

東森購物長期力挺在地小農，在台灣鳳梨遭中國片面宣布禁止輸入後，網站立即開設「鳳梨專區」，精選生鮮鳳梨、鳳梨酥、果乾等各式相關農特產品及食品供選購，其中採用金鑽17號鳳梨製作、不加任何防腐劑的「原味鳳梨乾加碼挺到底組」，網站統計3月份銷售額，截至3/18止，已熱賣近8,500組、銷售額800多萬，是人氣相當高的一款鳳梨產品。

東森購物鳳梨產品熱銷（圖／翻攝自東森購物）

▲東森購物「鳳梨專區」力挺在地小農，其中一款原味鳳梨乾熱銷近8,500組。（圖／翻攝自東森購物）

由於清明節過後才是鳳梨採收盛產期，產季一直到6月底，東森購物提前預告，4/7（三）當天東森農場與台南市府將再聯手合作，邀請台南市長黃偉哲、農委會主委陳吉仲一同推廣關廟鳳梨，4/21（三）嘉義縣長翁章梁也將再上節目促銷嘉義鳳梨，東森購物董事長王令麟號召全體會員一起支持台灣鳳梨，幫助農民。

Yahoo奇摩購物中心則於即日起至3/28推出「ㄚ虎生日17慶」首波活動外，更在兒童節前夕，攜手「芥菜種會」合作發起「兒童節愛心物資募集」活動，目標幫助3,100個弱勢兒童與家庭，目前除了幼兒奶粉、文具募集認購數量皆已達機構需求，尚有愛心食物箱11件組待認捐。

Yahoo奇摩購物中心發起兒童節愛心物資募集（圖／翻攝自Yahoo奇摩購物中心）

▲Yahoo奇摩購物中心聯合芥菜種會募集3,100份兒童節禮物。（圖／翻攝自Yahoo奇摩購物中心）

momo購物網攜手物資共享平台「贈物網」，媒合會員愛心與公益需求達到「精準捐贈」，服務首波協助6大公益單位募集物資，包含世界和平會、台北市脊髓損傷者協會、台灣馬術治療中心、社團法人榮欣社會福利服務促進協會、社團法人台灣露德協會、肯愛協會，會員可依據公益單位羅列之需求品項，於網站眾多商品中選購符合的物資捐贈，平台亦將依訂單數額外提撥10元予所屬公益單位。

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