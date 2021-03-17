省錢幫居家換季迎春天　人氣精選傢俱、收納38折起

▲東森購物ETmall即日起再推「女王生活節」。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

搶攻女性消費市場，東森購物ETmall精選眾多居家用品再推「女王生活節」，PChome 24h購物跨界攜手柯夢波丹推薦潮流時尚單品，台灣樂天市場「環球購物中心」開台祭出多家生活居家品牌最低優惠4折起，不用花大錢，就能在生活中展現個人品味。

東森購物ETmall延續前一波「玩美女神節」買氣，即日起再推「女王生活節」，網羅傢俱、床墊、寢具、家飾、收納等人氣款及精選款，祭出全館38折起，obis兩件式收納掀床組不到9千元、KIKY免組裝6尺超大衣櫃13,000元有找，兒童經典熱銷成長桌椅組「Artso亞梭Match桌加贈書包架+側板」獨家優惠價14,850元，眾多居家生活用品可滿足打造理想生活，讓臥室變得清爽，用新風格迎接春日。

PChome 24h購物攜手柯夢波丹推「閨蜜選物店」特輯，3/29前時尚編輯週週選品，像是「AROMASE艾瑪絲 頭皮淨屑養護3步驟組」整組免千元、「DIPTYQUE經典淡香水禮盒」免2,500元擁有5款熱門香氛，輕鬆入手時尚單品。此外，也推出WOWMAN DAY系列購物節，3/29以前主打「解放自我購物節」活動，全場下殺21折起，針對3C家電、生活日用、美妝時尚等商品推出優惠，並攜手36大銀行最高回饋11,000，使用 Pi 拍錢包綁定玉山 Pi 拍錢包信用卡，筆筆享5%回饋無上限。

▲DIPTYQUE經典淡香水禮盒。（圖／PChome 24h購物提供）

環球購物中心進駐台灣樂天市場開館，即日起至3/21展開開幕慶活動，日藥小舖、NEOFLAM、集雅社、格蕾寢飾、Adidas、REEBOK、朱記餡餅粥等精選商品最低4折起，NEOFLAM FIKA系列鑄造鍋三件組，原價12,340元，下殺41折，只要4,999元，SHARP空氣清淨機FU-J30T-W限量優惠價4,242元，NUK 加厚嬰兒柔濕巾80抽20包入特價990元，平均一包不到50元，全館不限金額可免運費，結帳再享9折優惠。