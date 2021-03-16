　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

「將才學堂」再進化！高關懷青少年冠軍麵包一之軒溫暖上市　17日起全門市開賣

▲▼ 頂新和德文教基金會提供

▲共同完成翻轉人生的最後一哩路，由左至右為屏東躍愛學員李章維、一之軒總經理廖明堅。

圖、文／頂新和德基金會提供

國內首個攜手公益團體為高關懷青少年培養技能的「將才學堂」烘焙技職教育公益計畫再進化！頂新和德文教基金會16日宣布，本土連鎖烘焙品牌「一之軒」響應將才學堂理念，明起將在門市開賣「將才學堂」冠軍作品改良而成的「愛戀香芒」麵包，鼓舞迷惘青少年追求烘焙職涯，未來徵才也將優先錄取「將才學堂」的食將才。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充表示，感謝一之軒的響應，對這些參與「將才學堂」的孩子們是很大的鼓勵。當初推這項計畫，就是希望能與各社福團體一起協助未升學或未就業的青少年，培養一技之長，找到自我價值和目標，發揮特長。也希望一之軒所伸出的溫暖雙手，能讓更多烘焙業者看到這些孩子們的需要，給他們更多追求夢想的機會。

一之軒總經理廖明堅則表示，企業不只是為了生存，更要創造多樣化的價值，也更希望創造社會的溫暖。同時也為孩子們加油鼓勵要有希望，就像一之軒的冠軍麵包師傅張世彬一樣透過自身的努力獲得亞洲冠軍。一之軒非常重視人才品格與心性的培養，這與「將才學堂」的公益理念不謀而合，是促成雙方合作的主因，也希望這項合作能拋磚引玉，成就更多善的循環。

▲▼ 頂新和德文教基金會提供

▲送給孩子們的驚喜大禮，由左至右為一之軒總經理廖明堅、城市福音學員。

▲▼ 頂新和德文教基金會提供

▲冠軍麵包-愛戀香芒。

明起將在一之軒全門市(耕莘醫院店及桃園機場一航店除外）開賣的「將才學堂」冠軍麵包「愛戀香芒」，是由屏東縣躍愛全人關懷協會5名學員2020年所創作的冠軍麵包「芒芒人海遇見你」，經由一之軒冠軍麵包師傅張世彬巧手改良升級而成。研發團隊同時也是躍愛協會學員呂易珍表示，他們在麵包中特別揉進屏東芒果，除了好吃以外，更希望能夠麵包讓大家看到屏東，體驗到屏東的美好。

躍愛協會長期協助經濟弱勢家庭或未就學未就業之青少年，探索職涯興趣或學習一技之長。頂新和德文教基金會創辦人魏應充2017年起開始推展的將才學堂公益計畫，則是攜手躍愛這類的社福團體，由基金會提供免費烘焙職訓資源、協助高關懷青少年學習專長、報考證照，每年並舉辦烘焙大賽，期許結業學員都能成為「食將才」。

這次將在一之軒上市的冠軍麵包，是由五位躍愛協會的學員原創，透過將才學堂一整年360小時的課程，有人找到人生方向，投入餐飲大學就讀中，也有人完成課程後，進入烘焙餐廳就業，另有人因此重拾信心，返回學校完成高中課業。從2017年迄今，將才學堂已培訓逾500多位高關懷青少年，並協助超過150人取得證照。

「愛戀香芒」冠軍麵包明起將於一之軒門市上市，為鼓勵民眾響應公益，姓名中有「一」、「之」、「軒」、「將」、「才」、「學」、「堂」任一字的民眾，今天內也可到北市旗艦店兌換限量冠軍麵包一個，換完為止。

一之軒表示，該公司一向重視人才培育，提供員工完善且扎實的在職訓練，響應將才學堂公益計畫，未來徵才也將優先錄用將才學堂的食將才，希望能讓這些孩子有更多機會在優良企業體制穩健成長，一步步朝翻轉人生的方向前進。

▼將才學堂和一之軒合作冠軍麵包公益上市。

▲▼ 頂新和德文教基金會提供

ET快訊
遊覽車猛撞山壁5死　受傷乘客「還原驚悚過程」
快訊／不敵病魔！壽山動物園「紙片獅」小巴病逝
快訊／最新傷亡名單曝！遊覽車撞山壁5死10重傷
快訊／遊覽車撞山壁「45人全送醫」5死　里民活動回程舊蘇花遇
42人4千元遊花蓮「遊覽車撞山壁」5死　旅行社老闆趕抵現場
遊覽車猛撞山壁5死　「有2違規紀錄」2018年才出廠
快訊／遊覽車撞山壁5死！ 　現場慘況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

「將才學堂」再進化！高關懷青少年冠軍麵包一之軒溫暖上市　17日起全門市開賣

全聯首推福利點捐款！上路2個月破3千萬點　相當於314萬現金

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

鍾漢良聽聞「夫人」譚松韻懷孕..欲言又止　拉她坐腿上：妳想要孩子，我可以幫忙

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

李現.關曉彤.THE9現身歐陽娜娜Vlog　鄧紫棋想耍溫柔..結果噴笑秒破功XD

「將才學堂」再進化！高關懷青少年冠軍麵包一之軒溫暖上市　17日起全門市開賣

全聯首推福利點捐款！上路2個月破3千萬點　相當於314萬現金

通緝犯情侶檔租屋藏匿　1人發病死亡露餡！她出借身分證下場曝

130人新北里民團包3車玩花蓮　返程猛撞蘇花山壁「1車全送醫5死」

快訊／41歲聲優天后水樹奈奈生了！　寶寶提早來報到…一抱娃哭了

台帛旅遊泡泡明宣布！陳宗彥曝：雙方採檢有共識「流程更方便」

桃猿一軍牛棚4左投　曾總：以前一位難求

錢德月現場教女兒「選男人」撇步：什麼都能交換，就是鞋子不行

LIVE／蘇花公路遊覽車撞山壁5死　公路總局19:00緊急說明

3任愛妻都病死…他被封「死神丈夫」　還想再娶！東京女生全嚇跑

每天要抱1小時！　大隻鵝寶「笑眼貼肩」討抱萌暈網：真正的鵝子

快訊／不敵病魔！壽山動物園紙片獅小巴病逝　 昔10大動物明星

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

公益熱門新聞

全聯福利點捐款　2個月累積314萬

高關懷青少年冠軍麵包一之軒上市

應曉薇歲末送暖！王令麟、柯文哲力挺助弱勢

王令麟未忘初心推更生人銷售平台

有洋蔥！愛的早餐水果捨不得吃

東森直消贈羽絨衣　新年送暖

王令麟侯友宜幸福市集狂掃作公益

王令麟「愛的早餐」為偏鄉送物資

桃機十週年公益一日遊

王令麟長期力挺更生人獄後重生

王令麟捐原家中心30萬端午再加菜

偏鄉童正能量：榮耀屬於最努力者

東森做公益　王令麟站第一線傳遞正能量

最難堅持的初心！資深社工好感性

更多熱門

相關新聞

全聯福利點捐款　2個月累積314萬

全聯福利點捐款　2個月累積314萬

全聯福利中心首度推出「PX Pay福利點數愛心捐」，自1月中上線至今2個月以來，已募得破3千萬點，約314萬元現金，再加上實體門市零錢捐1-2月的募款金額約300萬元、全聯率先捐100萬元，第一季前兩個月就已募得超過700萬元，相較於去年同期成長約4成左右。

師母領軍的接棒未來女棒隊有家了！

師母領軍的接棒未來女棒隊有家了！

人美心更美！莫允雯設計口罩做公益

人美心更美！莫允雯設計口罩做公益

長髮妹搭捷運「上車又下車」原因爆感動

長髮妹搭捷運「上車又下車」原因爆感動

男向行善團求援遭拒　網揭「住50多坪房」挨告

男向行善團求援遭拒　網揭「住50多坪房」挨告

關鍵字：

頂新冠軍麵包一之軒頂新和德文教基金會公益愛心雲

讀者迴響

熱門新聞

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

精算女嫌男友：收入沒10萬沒勇氣結婚

載瓦斯桶大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮彈簧刀

快訊／凱渥男模猝逝！得年23歲

女星錄影遭暴打　蔡依林經紀人翻臉

名字叫鮭魚壽司郎免費！他秀身分證：誰要吃

江宏傑登《玩很大》網評論一面倒

即／遊覽車撞舊蘇花山壁釀5命危

《我只喜歡你》CP成真！張雨劍承認「跟吳倩已婚有女兒」

女友遭賓士富少撞死！他16條訊息崩潰道別

連人帶車倒路邊！29歲男上完大夜險猝死

快訊／無照富少賓士衝撞！女騎士搶救9天宣告不治

譚松韻被瘋傳祕婚！證實「的確結了又離」　粉絲笑了

更多

最夯影音

更多
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌
淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面