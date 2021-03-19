▲將才學堂再進化！一之軒暖心開賣冠軍麵包，魏應充：成就共好社會。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆）

▲頂新和德文教基金會攜手本土連鎖烘焙品牌一之軒，讓高關懷青少年研發的冠軍麵包公益上市。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

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將麵粉透過篩網灑在麵包上，浮現翻轉人生四個字，宣布公益麵包「愛戀香芒」暖心開賣！頂新和德文教基金會將「將才學堂」烘焙技職教育計畫升級再進化，攜手本土連鎖烘焙品牌一之軒，讓孩子們研發的冠軍麵包公益上市，幫助高關懷青少年，發酵夢想翻轉未來。

▲▼將麵粉透過篩網灑在麵包上，浮現翻轉人生四個字，宣布公益麵包「愛戀香芒」暖心開賣。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充表示，「頂新和德文教基金會一直在思考怎麼讓高關懷的青少年能夠有一技之長，後來跟台東孩子書屋的陳爸討論，他認為應該透過技職教育來培養孩子學習一技之長。此次與一之軒合作是非常好的結合，因為理念相近，我們都希望幫助孩子們實現夢想發光發熱，非常感謝一之軒，讓我們烘焙錦標賽獲獎的冠軍麵包在一之軒門市販售，讓民眾有機會品嚐孩子的創意，是對這群高關懷青少年最大的肯定之一，也希望邀請更多公益夥伴來把愛擴大，成就共好社會」。

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充表示，「此次與一之軒合作是非常好的結合，也希望邀請更多公益夥伴來把愛擴大，成就共好社會」。

▲一之軒總經理廖明堅提到，「去年頂新和德文教基金會來找我們談合作，我們非常樂意說當然好，藉這個機會能夠稍微對社會貢獻點心力」。

一之軒總經理廖明堅提到，「去年頂新和德文教基金會來找我們談合作，我們非常樂意說當然好，因為這是我們應該要做的，所以我想社會責任藉這個機會，能夠稍微對這個社會貢獻點心力，最重要希望能夠拋磚引玉，讓社會上這麼多的企業都能夠給這些年輕人一個平台，他們充滿著夢想跟理想，幫助他們能夠實現」。

▲▼頂新和德將才學堂學員呂易珍說明，冠軍麵包「愛戀香芒」是採用在地愛文芒果風乾入餡，口感上更加清新滑順。

公益開賣的冠軍麵包「愛戀香芒」，是由屏東縣躍愛全人關懷協會學員所創作，再由一之軒冠軍麵包師傅張世彬改良而成，採用在地愛文芒果風乾入餡，再搭配奶油起司的軟滑細膩，口感上更加清新滑順，頂新和德將才學堂學員呂易珍進一步說明，「屏東的特產就是芒果，我們就把枋寮的愛文芒果打成汁，加入到麵包外皮裡面，讓麵包有一種芒果的風味」。

▲▼頂新和德將才學堂學員紛紛表示，很感謝頂新和德文教基金會，能自己學習一技之長。

頂新和德將才學堂學員陳奕霖表示「很感謝頂新和德文教基金會，能夠讓我們學習一技之長，能夠幫助我們屏東的青少年」，頂新和德將才學堂學員劉文楷則提到「我們透過頂新合作的將才學堂計畫，參加了烘焙也參加比賽，真的非常感動，因為頂新和德文教基金會，讓我們這些有潛能的孩子能夠透過烘焙，讓自己做的產品能夠在這麼知名的烘焙店做展示，覺得非常訝異與感動」。

▲頂新和德文教基金會目前已培育超過500位學員，也替高關懷青少年爭取工作機會，希望啟發善的循環。

為了幫助高關懷青少年習得一技之長，頂新和德文教基金會創辦人魏應充從2017年開始，推動「將才學堂烘焙技職教育計畫」，與台東的知名公益團體「孩子的書屋」、屏東城市福音全人關懷協會、屏東縣躍愛全人關懷協會等公益團體合作，免費提供烘焙技職訓練，並舉辦烘焙大賽及協助冠軍產品限定期間上市等，目前已培育超過500位學員，協助150位以上學員，取得烘焙丙級證照，更替他們爭取工作機會，希望啟發善的循環，成就共好社會。