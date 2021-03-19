　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

將才學堂再進化！一之軒暖心開賣冠軍麵包　魏應充：成就共好社會

▲將才學堂再進化！一之軒暖心開賣冠軍麵包，魏應充：成就共好社會。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆）

▲將才學堂再進化！一之軒暖心開賣冠軍麵包 魏應充：成就共好社會。（圖／記者謝盛帆攝）

▲頂新和德文教基金會攜手本土連鎖烘焙品牌一之軒，讓高關懷青少年研發的冠軍麵包公益上市。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

[廣告]請繼續往下閱讀...

將麵粉透過篩網灑在麵包上，浮現翻轉人生四個字，宣布公益麵包「愛戀香芒」暖心開賣！頂新和德文教基金會將「將才學堂」烘焙技職教育計畫升級再進化，攜手本土連鎖烘焙品牌一之軒，讓孩子們研發的冠軍麵包公益上市，幫助高關懷青少年，發酵夢想翻轉未來。

▲將才學堂再進化！一之軒暖心開賣冠軍麵包 魏應充：成就共好社會。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼將麵粉透過篩網灑在麵包上，浮現翻轉人生四個字，宣布公益麵包「愛戀香芒」暖心開賣。

▲將才學堂再進化！一之軒暖心開賣冠軍麵包 魏應充：成就共好社會。（圖／記者謝盛帆攝）

頂新和德文教基金會創辦人魏應充表示，「頂新和德文教基金會一直在思考怎麼讓高關懷的青少年能夠有一技之長，後來跟台東孩子書屋的陳爸討論，他認為應該透過技職教育來培養孩子學習一技之長。此次與一之軒合作是非常好的結合，因為理念相近，我們都希望幫助孩子們實現夢想發光發熱，非常感謝一之軒，讓我們烘焙錦標賽獲獎的冠軍麵包在一之軒門市販售，讓民眾有機會品嚐孩子的創意，是對這群高關懷青少年最大的肯定之一，也希望邀請更多公益夥伴來把愛擴大，成就共好社會」。

▲將才學堂再進化！一之軒暖心開賣冠軍麵包 魏應充：成就共好社會。（圖／記者謝盛帆攝）

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充表示，「此次與一之軒合作是非常好的結合，也希望邀請更多公益夥伴來把愛擴大，成就共好社會」。

▲將才學堂再進化！一之軒暖心開賣冠軍麵包 魏應充：成就共好社會。（圖／記者謝盛帆攝）

▲一之軒總經理廖明堅提到，「去年頂新和德文教基金會來找我們談合作，我們非常樂意說當然好，藉這個機會能夠稍微對社會貢獻點心力」。

一之軒總經理廖明堅提到，「去年頂新和德文教基金會來找我們談合作，我們非常樂意說當然好，因為這是我們應該要做的，所以我想社會責任藉這個機會，能夠稍微對這個社會貢獻點心力，最重要希望能夠拋磚引玉，讓社會上這麼多的企業都能夠給這些年輕人一個平台，他們充滿著夢想跟理想，幫助他們能夠實現」。

▲將才學堂再進化！一之軒暖心開賣冠軍麵包 魏應充：成就共好社會。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼頂新和德將才學堂學員呂易珍說明，冠軍麵包「愛戀香芒」是採用在地愛文芒果風乾入餡，口感上更加清新滑順。

▲將才學堂再進化！一之軒暖心開賣冠軍麵包 魏應充：成就共好社會。（圖／記者謝盛帆攝）

公益開賣的冠軍麵包「愛戀香芒」，是由屏東縣躍愛全人關懷協會學員所創作，再由一之軒冠軍麵包師傅張世彬改良而成，採用在地愛文芒果風乾入餡，再搭配奶油起司的軟滑細膩，口感上更加清新滑順，頂新和德將才學堂學員呂易珍進一步說明，「屏東的特產就是芒果，我們就把枋寮的愛文芒果打成汁，加入到麵包外皮裡面，讓麵包有一種芒果的風味」。

▲將才學堂再進化！一之軒暖心開賣冠軍麵包 魏應充：成就共好社會。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼頂新和德將才學堂學員紛紛表示，很感謝頂新和德文教基金會，能自己學習一技之長。

▲將才學堂再進化！一之軒暖心開賣冠軍麵包 魏應充：成就共好社會。（圖／記者謝盛帆攝）

頂新和德將才學堂學員陳奕霖表示「很感謝頂新和德文教基金會，能夠讓我們學習一技之長，能夠幫助我們屏東的青少年」，頂新和德將才學堂學員劉文楷則提到「我們透過頂新合作的將才學堂計畫，參加了烘焙也參加比賽，真的非常感動，因為頂新和德文教基金會，讓我們這些有潛能的孩子能夠透過烘焙，讓自己做的產品能夠在這麼知名的烘焙店做展示，覺得非常訝異與感動」。

▲將才學堂再進化！一之軒暖心開賣冠軍麵包 魏應充：成就共好社會。（圖／記者謝盛帆攝）

▲頂新和德文教基金會目前已培育超過500位學員，也替高關懷青少年爭取工作機會，希望啟發善的循環。

為了幫助高關懷青少年習得一技之長，頂新和德文教基金會創辦人魏應充從2017年開始，推動「將才學堂烘焙技職教育計畫」，與台東的知名公益團體「孩子的書屋」、屏東城市福音全人關懷協會、屏東縣躍愛全人關懷協會等公益團體合作，免費提供烘焙技職訓練，並舉辦烘焙大賽及協助冠軍產品限定期間上市等，目前已培育超過500位學員，協助150位以上學員，取得烘焙丙級證照，更替他們爭取工作機會，希望啟發善的循環，成就共好社會。

ET快訊
北市5萬上班族大遷徙　史上最大企業總部搬家
逛好市多驚見「3.5吋重出江湖」　網洗版苦笑
吳宗憲「兒若叫吳鮭頭打死他」：改過鮭魚公司不錄用
「鮭魚」國道出車禍！300萬休旅車屁股被撞慘凹一塊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

首批AZ疫苗配送桃園　衛生局：共收到3800劑分送5家醫院

「甜」怎麼寫？兒考卷被圈錯...同學卻沒錯　網曝正確寫法：開眼界

周末暴跌15°C！2大「降雨熱區」曝光　下周急凍探13°C

「黃阿瑪的後宮生活」首次路跑！3公尺大型氣偶　紀念物資超萌

頭殼到底有沒壞掉？台中高學歷「鮭魚思密達」　才一天秒改回

我國PCR檢測「費用比港澳貴14倍」！消基會批醫院、政府趁火打劫

敗興而鮭！國道被「鮭魚」撞　網：省了壽司錢卻賠款　

逛好市多「3.5吋重出江湖」嚇定格！網洗版苦笑：太年輕的看不懂

周末阿里山花季疏運接駁取消！台18線「邊坡火警」預警封閉

境外考生申請大學甄試應變方案　31人僅過1人可外加名額錄取

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

女網友評論店家鴨肉飯「太油」　店家回：改吃素吧...她氣炸PO網

陳小紜吼容祖兒：為什麼逼我唱！　她當隊長淚歉「傷到妳對不起...」

睡醒發現車遭破壞、板金留齒痕 調監視器見「8狗圍攻」車主傻眼

首批AZ疫苗配送桃園　衛生局：共收到3800劑分送5家醫院

「甜」怎麼寫？兒考卷被圈錯...同學卻沒錯　網曝正確寫法：開眼界

周末暴跌15°C！2大「降雨熱區」曝光　下周急凍探13°C

「黃阿瑪的後宮生活」首次路跑！3公尺大型氣偶　紀念物資超萌

頭殼到底有沒壞掉？台中高學歷「鮭魚思密達」　才一天秒改回

我國PCR檢測「費用比港澳貴14倍」！消基會批醫院、政府趁火打劫

敗興而鮭！國道被「鮭魚」撞　網：省了壽司錢卻賠款　

逛好市多「3.5吋重出江湖」嚇定格！網洗版苦笑：太年輕的看不懂

周末阿里山花季疏運接駁取消！台18線「邊坡火警」預警封閉

境外考生申請大學甄試應變方案　31人僅過1人可外加名額錄取

經過一夜...助總研究布里悍手拿A4小抄　兄弟奇兵繼續用

重新粉刷房間！「油漆味散不掉」曝神奇1招　內行也推：用這水果

2021台灣國際蘭展遍地開花　本週末虎頭埤先睹為快

首批AZ疫苗配送桃園　衛生局：共收到3800劑分送5家醫院

台股再跌跤　分析師：逢低布局低位階、高殖利率相關類股

全美亞裔陷入恐慌　白宮發言人：都怪川普說武漢病毒！

馬大偉運彩解盤／溜馬@熱火　推薦全場大分

千人搶訂！帛琉泡泡團「航班時間帶」曝光　業者分析團費調漲3因素

「甜」怎麼寫？兒考卷被圈錯...同學卻沒錯　網曝正確寫法：開眼界

營建業銀行授信衝7年新高　佔比25%成「借款王」

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

生活熱門新聞

「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

辣媽秀身分證「這3字」　網看傻：妳是第一名

鮭男女爽吃100盤壽司　PO照剩醋飯小山遭灌爆

壽司郎廚餘是假日6倍！員工被羞辱：還笑著錄影

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

張鮭魚之夢：改完才知3次機會用完　顫抖落淚很後悔

春分冷氣團恐報到！13°C急凍36小時

起底鮭魚之夢！中國醫同學猛爆料

鮭魚之亂浮現「台灣人醜陋嘴臉」　壽司店員工怒

已改名3次！「鮭魚之夢」笑喊：不後悔

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

公務員忙改鮭魚「1人就耗1小時」　她嗆浪費人力

改名「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」！爽拿新手機

更多熱門

相關新聞

和泰汽車暖心捐贈「全台首部野生動物行動醫療車」

和泰汽車暖心捐贈「全台首部野生動物行動醫療車」

日野汽車台灣總代理和泰汽車，近日舉行「日野200系列3.49噸」新車發表會。同時，長期投入永續發展及社會公益的和泰汽車，也運用全新3.49噸底盤，打造全台首部野生動物行動醫療車，並在林務局、交通部等政府官員的見證下，舉行捐贈儀式。

高關懷青少年冠軍麵包一之軒上市

高關懷青少年冠軍麵包一之軒上市

全聯福利點捐款　2個月累積314萬

全聯福利點捐款　2個月累積314萬

師母領軍的接棒未來女棒隊有家了！

師母領軍的接棒未來女棒隊有家了！

人美心更美！莫允雯設計口罩做公益

人美心更美！莫允雯設計口罩做公益

關鍵字：

頂新魏應充將才學堂一之軒麵包公益青少年

讀者迴響

熱門新聞

「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

羅志祥當YouTuber點閱雪崩式下滑

辣媽秀身分證「這3字」　網看傻：妳是第一名

鮭男女爽吃100盤壽司　PO照剩醋飯小山遭灌爆

壽司郎廚餘是假日6倍！員工被羞辱：還笑著錄影

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

不倫也要保護福原愛！

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

張鮭魚之夢改不回來！　李來希不忍：請先救救孩子

張鮭魚之夢：改完才知3次機會用完　顫抖落淚很後悔

吃鮭魚「剩醋飯」被罵爆…李宓回應了！

春分冷氣團恐報到！13°C急凍36小時

更多

最夯影音

更多
HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！
蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面