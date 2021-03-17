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麻瓜必收哈利波特「入學通知」口罩　5大電商開賣時間快記下

▲CSD中衛推出哈利波特20周年限量版口罩。（圖／CSD中衛提供）

▲中衛推出哈利波特20周年限量版口罩「入學通知」款。（圖／CSD中衛提供）

記者洪菱鞠／台北報導

麻瓜們準備搶起來！中衛推出限量版哈利波特20周年紀念口罩的消息一出，讓許多粉絲興奮直說「超想要」，首波開賣將於3/22起在5大指定電商平台上架販售，以下整理各家開賣時間，想入手的人，趕快設好鬧鐘提醒自己。

中衛與華納兄弟攜手推出「入學通知」限量版哈利波特20周年紀念口罩，以電影中貓頭鷹信差振翅高飛的經典橋段為設計靈感來源，精美的信封式外盒，除了印上火漆封蠟，打開後還能看到「嘿美」叨信而來的畫面，獨特的開箱設計，帶給粉絲期待，感受收到霍格華茲入學通知振奮不已的心情。

而「入學通知」口罩以深藍色神秘點點星空為背景，上面不只印有「霍格華茲校徽」、「學院分類帽」等圖案，仔細觀察更會發現，每個圖案都是由十幾種迷你版的魔法世界元素巧妙組合而成。其中，下方的封合線特別採用長條鐵軌圖形及9¾字樣，為粉絲重溫哈利波特首次鼓起勇氣，衝撞牆壁進入9¾月台的那一幕。

▲CSD中衛推出哈利波特20周年限量版口罩。（圖／CSD中衛提供）

▲CSD中衛推出哈利波特20周年限量版口罩。（圖／CSD中衛提供）

▲「入學通知」從外盒包裝到口罩，精美的讓人想收藏起來，捨不得用。

這次推出的「入學通知」口罩，主要為成人平面款，一盒30片，售價600元，博客來將於3/22率先開賣，具體上架時間、每人購買規定依網站公告為主；PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心則於3/24開始販售，但實際銷售時間點另外公布，建議關注網站訊息，而同天上架的還有momo購物網、蝦皮購物，開賣時間為中午12:00，每人限購1盒。

若錯過首波販售的話，另有第二波於實體通路開賣，相關資訊依中衛官方臉書粉絲團為主。此外，同款商品未來也將在香港、新加坡兩地開賣。

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