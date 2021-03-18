斗六膨鼠森林公園工程動土　將於年底完工成最佳跨年場地

▲斗六市膨鼠森林公園今（18）日進行整體改造工程開工動土典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市膨鼠森林公園今（18）日進行整體改造工程開工動土典禮，改造工程以塑造膨鼠森林為主題，計畫面積約7.9公頃，投入總工程經費7千萬餘元，為提供市民能更認識斗六豐富文化與本公園的生態性，完善斗六優質休憩場所，預計年底前即可完工。

斗六市公所指出，斗六市膨鼠森林公園為環保運動公原址並與人文公園相鄰，市公所政風室也於施工期間，在外部圍籬上懸掛大型「企業誠信治理暨反貪腐」宣導海報，推廣公部門與企業之間，能落實誠信經營之廉潔觀念。膨鼠森林公園公園將創造成為斗六新亮點，期待帶動斗六觀光發展的新量能。

▲改造工程以塑造膨鼠森林為主題，計畫面積約7.9公頃，投入總工程經費7千萬餘元，為提供市民能更認識斗六豐富文化與公園的生態性。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗六市長林聖爵說明，膨鼠森林公園將新設遊客中心以拓展觀光服務，將提供諮詢、貴賓接待，並於其中安排斗六打卡點意象，為行銷全新幸福斗六樣貌；改造舊有露天舞臺為陽光天幕舞臺與街頭藝人表演廣場，提供更多樣化的平台展現在地藝術風情及提供展演空間；以在地環境設計親子遊戲場、膨鼠生態教育廣場及乾式噴泉等。

▲斗六市膨鼠森林公園今（18）日進行整體改造工程開工動土典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林聖爵提到，以提供親子教育平台為主，打造特色地景遊戲設施，並全面提供安全的設施，讓鄉親就近即可擁有舒適的親子遊憩休閒空間。 再透過增設指標系統，結合QR-CODE電子智慧導覽服務，提供遊客方向辨識；使遊客遊園動線更為清晰外，並兼顧無障礙友善環境需求。

林聖爵於典禮中表示，將延續謝副縣長淑亞時任市長時推「三分鐘一綠地，五分鐘一公園」政策，在執政期間將持續不斷的推動，期望透過本次環保運動公園大改造，分享斗六在地人文精神，更期盼在公園改造後，能廣邀雲林在地表演藝術家、街頭藝人、雲林在地農民及廠商，推廣雲林斗六更多優質藝文創作、農產物；並提供雲林在地表演家充分展演空間。

▲市公所政風室也於施工期間，在外部圍籬上懸掛大型「企業誠信治理暨反貪腐」宣導海報，推廣公部門與企業之間，能落實誠信經營之廉潔觀念。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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