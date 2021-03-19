合體賴士葆、費鴻泰推「內閣制」　趙少康：不排除拜會蔡英文

記者羅婉庭／台北報導



國民黨立委賴士葆、中廣董事長趙少康19日召開「修理憲政 前進內閣制」記者會，趙少康提出內閣制三大主張：政務官由立委擔任、恢復閣揆同意權、立委人數增加。趙少康表示，他也不排除拜會總統蔡英文及民進黨重要人士，先看國民黨簽署狀況如何，希望民進黨也不反對。

▲賴士葆、趙少康出席「修理憲政 前進內閣制」記者會，國民黨團總召費鴻泰到場致意。（圖／記者李毓康攝）

趙少康表示，現在的制度是地死鬼制度，就是替總統死，蔡英文當總統五年來從沒沒到立法院，沒有人可以問責，她不像任何人負責，全世界沒有這樣的國家制度。蔡英文國師李鴻禧多次建議內閣制，蔡英文卻不採納。

趙少康說，全世界沒有一個總統制國家下場是好的，川普就是如此，一當上總統就會戀棧職位。他建議大幅增加立委席次，區域立委73名，原住民6名，不分區72名，共151席，日本、新加坡、德國、英國都是內閣制，法國則是半總統制。

趙少康表示，內閣制有效率、能權衡，但部會首長也不是誰都可以當，而是由優秀資深的立委當部會首長，立委素質也自然會提高，也符合民主政治精神。

「若蔡英文不做我來做，當選第一年就會做！」趙少康回顧，他過去曾經跟賴士葆、林德福一同說服前總統馬英九、立法院前院長王金平與時任黨主席朱立倫後，一切安排妥當預計將於當天下午推出，不料馬英九是錢卻說「毛治國反對」，因此破局。

在記者會開始前，國民黨立院黨團總召費鴻泰特地前來與賴、趙握手合照，被質疑是否為「少康幫」合體？趙少康說，自己大概沒辦選黨主席了，因為黨中央沒有人要幫他排除一年條款，因此，今天出面是為了國家政體的長治久安。

賴士葆也說明，因民進黨已經成立修憲小組，他才建議國民黨應主動出擊。況且，趙少康幾乎確定無法參選黨主席，更凸顯了立場中立，至於其他立委無法出席是要參加黨團大會。





▲賴士葆、趙少康召開「修理憲政 前進內閣制」記者會。（圖／記者李毓康攝）