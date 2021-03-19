北部今明空品「紅色警示」　環保署要求北北基焚化爐降載減排2成

▲今日多地區空氣品質為紅色警示等級。（圖／翻攝空氣品質監測網）

記者崔至雲／台北報導

依據空品預報，今、明兩日環境風場又屬偏東風，西半部地區擴散效應差，加上桃竹苗沿海地區可能將產生渦旋，累積北部污染物，空氣品質預報為紅色警示等級，因此環保署要求台電公司基隆協和及其他西部燃煤電廠降載外，也協調北北基桃等北部縣市進行應變，其中北北基轄內7座焚化爐已自昨日下午7點起啟動48小時的降載或減排作為，先行超前減排，降低本地污染負擔。

環保署表示，近日西半部空氣品質常有不良情形，各地方政府均已提高警覺，進行各種應變作為，統計3月16日至3月18日，北北基桃四縣市共有26家工廠配合減排，道路洗掃達637公里，積極稽查車輛與營建工地，查獲42件車輛不合規定及1件營建工程違規。

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環保署說明，因應今明天北部地區空氣品質可能惡化的情形，北部各地方政府也展現積極態度，立即於昨日下午透過環保署協調，決定自昨日晚間7點起北北基轄內北投、內湖、木柵、新店、樹林、八里及天外天等7座垃圾焚化爐，連續兩天共同減少排放量或降載20％以上的方式來降低本地污染，而桃園市也通報轄內大廠進行降載，擴大減量效果。

環保署指出，近日氣候變異，容易發生污染擴散不良的天氣型態，除了請業者配合降載減排外，也希望民眾可以一起努力，透過改搭大眾運輸等方式來減少車輛的污染，在清明祭祖時，也可以採行更環保的祭拜方式替代，掃墓時更不能亂燒雜草，紙錢也交由環保單位集中清運焚燒等。

環保署最後提醒，春天氣候，天氣型態變化快速，相對濕度高，霧與霾容易合併產生，也導致能見度較不理想，民眾可利用環保署空氣品質監測網或透過「環境即時通」手機APP來查詢最新空氣品質變化資訊，如屬霾較大的成份，則可適度採取適當防護措施。