　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

101又快消失了！西部空氣髒12測站「紅害」　北部可望下半天好轉

▲▼早上9:15空汙影響台北101幾乎消失。（圖／環保署空品監測網）

▲早上9:15空汙影響台北101幾乎消失。（圖／環保署空品監測網）

記者崔至雲／台北報導

受到環境風場偏東風影響風速偏弱，加上垂直擴散條件差，北部外海產生渦流，污染物都往北部吹，造成大台北地區因擴散不良而空品急速惡化情形，連同台北101今日早上又再度消失了。根據上午10時的監測資訊，紅色警示有12測站，多位於中南部。環保署說明，今日午後鋒面通過及東北季風增強，迎風面地區空品將逐漸好轉，西半部空品有望改善為「橘色提醒」或「普通」等級。

環保署表示，時序已進入春天，天氣變化快速，且近日常發生容易導致污染擴散不良的天氣型態，昨日起便要求台電公司加強降載，近3日截至昨日下午4點，協和、林口、台中、興達及麥寮等西部所有的燃油或燃煤電廠共已降載3.77億度電，約等於減少高雄市（112萬戶）一個月用電造成之排放量。至於各地方政府方面，除了通報防護以及加強稽查外，台北市對高污染車輛攔查數提高為2倍，並指示內湖、木柵及北投焚化廠降載20％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新北市也指示新店、樹林及八里焚化廠同步降載20％，並要求轄內24家重點污染源降載減排，其中汽電共生機組每日降載30%；桃園市通報排放量前50%的工廠及180處營建工地加強防制措施；台中市通知前30大工廠自主降載；雲林縣轄內21部發電及汽電共生機組皆執行友善降載及停車18-49％。

▲▼環保署空品監測。（圖／環保署提供）

▲環保署空品監測。（圖／環保署提供）

根據監測資訊顯示，早上空品紅色警示包含大里站、員林站、二林站、斗六站、新港站、嘉義站、朴子站、新營站、麻豆站、善化站、安南站、台南站。環保署提醒這些地區的所有族群，應減少在戶外活動，針對西半部橘色提醒地區的敏感族群也應減少在戶外劇烈活動。

空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環保署提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，可以利用空氣品質監測網資訊、「愛環境資訊網」查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，強化自身防護，隨時留意空氣品質資訊。

氣象達人彭啟明也在臉書指出，昨天台灣附近的環境風場顯著的偏東風，但在台灣海峽北部，也因為地形產生一個背風的小窩流，把中部的空氣污染往北傳送，加上大氣穩定，又位於在鋒面的前緣，西北部沿海都有顯著的霧發展，從昨天下午開始北部就有很嚴重的霧加上霾，兩個合在一起發生，也持續到目前。

他提醒，北部朋友要留意戶外的能見度較差，是顯著的霧霾現象，目前濃度仍高，但和昨天下午相比有減緩趨勢，外出時務必要戴上口罩，減少在戶外停留時間。目前西半部很多地方也都顯著偏高，但分布較為零星，有些鄰近地方到達所有族群不健康，有些是敏感族群，也有些是良好到普通等級，差異頗大。「這波要改善，要看今天的變化，預期北部空污在午後會有顯著改善。」

ET快訊
40歲大叔自稱19歲男大生　國中少女信了！嘿咻3次還拍裸照
辛龍突現蹤《小明星》！ 鏡頭前露笑容　網淚崩：終於出現了
29歲女家教約學生「成績好就做1次」　陸警發聲明真相傻眼
陸宣布暫停進口台灣鳳梨　國台辦：截獲檢疫性有害生物
統神自爆多益700！超神英文片被挖出　網讚：比成大碩士流利

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

頂大人脈比較強？網狂點頭「特別是學長姐」...過來人曝3關鍵猛讚

228連假蘇花路廊交通超負荷！估首波車潮27日上午6時起湧現

公視盼爭取「國際影音平台」　李永得：須依「採購法」規定走

台中捷運何時恢復通車　盧秀燕曝關鍵密碼：指日可待

大陸宣布暫停進口台灣鳳梨　農委會13:30緊急召開記者會說明

元宵湯圓用吸的！　台南長女創意飲調好「牛」！

190cm老公「每個月安太座」出神招！網友跪了　人妻：還藏過內褲

希臘攝影師15歲拿起相機　正是全球極簡主義思潮氾濫時

統神自爆多益700！「超神英文片」被挖出　網讚：比成大碩士流利

直觀經典的魅力　以插畫紬繹再現大衛柯林斯設計作品

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

Tony曾臉黑撂重話：無法忍受Max了！　隋棠認育兒犯錯…曝他溫暖陪伴影片

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

大量「神奇灰泡泡」冒阿根廷海岸 像咖啡上的奶泡...遊客爽躺瘋玩

機車環島！他沿途記錄台灣之美 俯瞰壯麗景色：人生必去的旅行

頂大人脈比較強？網狂點頭「特別是學長姐」...過來人曝3關鍵猛讚

228連假蘇花路廊交通超負荷！估首波車潮27日上午6時起湧現

公視盼爭取「國際影音平台」　李永得：須依「採購法」規定走

台中捷運何時恢復通車　盧秀燕曝關鍵密碼：指日可待

大陸宣布暫停進口台灣鳳梨　農委會13:30緊急召開記者會說明

元宵湯圓用吸的！　台南長女創意飲調好「牛」！

190cm老公「每個月安太座」出神招！網友跪了　人妻：還藏過內褲

希臘攝影師15歲拿起相機　正是全球極簡主義思潮氾濫時

統神自爆多益700！「超神英文片」被挖出　網讚：比成大碩士流利

直觀經典的魅力　以插畫紬繹再現大衛柯林斯設計作品

粉嫩櫻花超吸睛！特搜5處台北近郊景點　竹林裡藏網美知名打卡點

北市3千萬搶案「匪疑沒分到錢抖出主謀」…前四海大哥判10年徒刑

用餐遭2男搶劫手機！　男顧客瞬間掏槍反擊...雙方在街頭恐怖槍戰

白襪24歲超新星預約未來MVP　向隊友阿布瑞尤看齊

陳時中：衛福部規劃疫苗地圖　供民眾選擇施打地區品牌

19歲電競正妹被瘋狂刺殺慘死！　18歲兇手「拍屍體影片」傳好友群組

下周油價估漲0.1元「加油衝一波！」　九五汽油突破27元關卡

頂大人脈比較強？網狂點頭「特別是學長姐」...過來人曝3關鍵猛讚

鄭麗文質疑首長不敢打AZ疫苗　蘇貞昌閃避：我搶著打會被罵

遭霸凌者揚言告訴媒體！　Monsta X基賢髮夾彎道歉：我很內疚

生活熱門新聞

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

人生重來還會生小孩嗎？網曝真心話：會

珍奶吸一口臭酸　開蓋見火鍋高湯

7年級生存款破百萬了嗎？　網：嗆我嗆夠了沒！

夫拍A片像著了魔！婆婆嗆媳：我兒就是不愛妳

屎意快衝破肛門　妹子驚見鬼公廁

倒春寒！更強冷空氣南下時間曝　連假前變天「雨更多」

元宵節12大禁忌！別穿這色條紋衣、做「這事」

1天就達標！理科太太募資「破1700萬」賣爆

南一中生求上1夯系　網狂讚：薪水贏電機

好市多樓梯「密集恐懼式」建滿牆　內行人：救你一命

加油站打手機「不怕爆炸？」　網打臉：觀念落後

元宵入夜變天「228連假降溫7℃」　北部空品紅色警戒

酸自稱天母人很優越　鄉民曝真相

更多熱門

相關新聞

101不見了！雙北桃園瞬間霧茫茫一片

101不見了！雙北桃園瞬間霧茫茫一片

環保署今（25日）指出，西半部風速弱且有霧，混合層偏低，水平及垂直擴散條件較差，汙染物易累積，根據空氣品質監測網顯示，截至目前北部最嚴重，有9個測站都亮起對全民身體有害的紅色警示，連台北101和新光三越也都被霧霾掩蓋過去。

鄭明典曝低海拔雲海美照真相！

鄭明典曝低海拔雲海美照真相！

明後天空氣髒爆「易有霧影響能見度」

明後天空氣髒爆「易有霧影響能見度」

中南部空氣髒爆　環團籲政府提「氣候報告」

中南部空氣髒爆　環團籲政府提「氣候報告」

空品預報雲嘉南「低雲霧影響能見度」

空品預報雲嘉南「低雲霧影響能見度」

關鍵字：

101空氣紅害空品空污

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙小僑小孩沒保住　劉亮佐心痛發聲

頂樓設佛堂！對面教授照強光、擺鬼面具　屋主超崩潰

正妹醫自吸迷姦藥64秒不省人事！實拍昏迷過程太震撼

最正岳母和女婿坐一起被誤認情侶！女兒看後沉默

被提醒衣服拉好！Albee車頭燈掉出

起底鳳梨「高顏值親弟」政大畢業

野生羅志祥「西門町街頭掃地」！

福原愛回日本原因！驚爆拒訪內幕

55歲的邰智源到底在拚什麼？

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

台北195帥哥「徵學生」！學經歷嚇壞網：是鬼嗎？

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

未婚妻還原謝和弦崩潰始末！

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

更多

最夯影音

更多
調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁
國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面