101又快消失了！西部空氣髒12測站「紅害」　北部可望下半天好轉

▲早上9:15空汙影響台北101幾乎消失。（圖／環保署空品監測網）

記者崔至雲／台北報導

受到環境風場偏東風影響風速偏弱，加上垂直擴散條件差，北部外海產生渦流，污染物都往北部吹，造成大台北地區因擴散不良而空品急速惡化情形，連同台北101今日早上又再度消失了。根據上午10時的監測資訊，紅色警示有12測站，多位於中南部。環保署說明，今日午後鋒面通過及東北季風增強，迎風面地區空品將逐漸好轉，西半部空品有望改善為「橘色提醒」或「普通」等級。

環保署表示，時序已進入春天，天氣變化快速，且近日常發生容易導致污染擴散不良的天氣型態，昨日起便要求台電公司加強降載，近3日截至昨日下午4點，協和、林口、台中、興達及麥寮等西部所有的燃油或燃煤電廠共已降載3.77億度電，約等於減少高雄市（112萬戶）一個月用電造成之排放量。至於各地方政府方面，除了通報防護以及加強稽查外，台北市對高污染車輛攔查數提高為2倍，並指示內湖、木柵及北投焚化廠降載20％。

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新北市也指示新店、樹林及八里焚化廠同步降載20％，並要求轄內24家重點污染源降載減排，其中汽電共生機組每日降載30%；桃園市通報排放量前50%的工廠及180處營建工地加強防制措施；台中市通知前30大工廠自主降載；雲林縣轄內21部發電及汽電共生機組皆執行友善降載及停車18-49％。

▲環保署空品監測。（圖／環保署提供）

根據監測資訊顯示，早上空品紅色警示包含大里站、員林站、二林站、斗六站、新港站、嘉義站、朴子站、新營站、麻豆站、善化站、安南站、台南站。環保署提醒這些地區的所有族群，應減少在戶外活動，針對西半部橘色提醒地區的敏感族群也應減少在戶外劇烈活動。

空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環保署提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，可以利用空氣品質監測網資訊、「愛環境資訊網」查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，強化自身防護，隨時留意空氣品質資訊。

氣象達人彭啟明也在臉書指出，昨天台灣附近的環境風場顯著的偏東風，但在台灣海峽北部，也因為地形產生一個背風的小窩流，把中部的空氣污染往北傳送，加上大氣穩定，又位於在鋒面的前緣，西北部沿海都有顯著的霧發展，從昨天下午開始北部就有很嚴重的霧加上霾，兩個合在一起發生，也持續到目前。

他提醒，北部朋友要留意戶外的能見度較差，是顯著的霧霾現象，目前濃度仍高，但和昨天下午相比有減緩趨勢，外出時務必要戴上口罩，減少在戶外停留時間。目前西半部很多地方也都顯著偏高，但分布較為零星，有些鄰近地方到達所有族群不健康，有些是敏感族群，也有些是良好到普通等級，差異頗大。「這波要改善，要看今天的變化，預期北部空污在午後會有顯著改善。」