全台零售通路塑膠包裝用量成長4%　環團籲別用可分解塑膠PLA

▲綠色和平指出，生鮮產品使用塑膠包裝比例高達九成，較2019年成長4%。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

綠色和平今（3日）指出，今年實地調查超市與量販店塑膠包裝的使用狀況是否有所改善，發現生鮮產品使用塑膠包裝比例高達九成，較2019年成長4%，其中愛買、頂好與全聯增加最多，而在零售通路的蔬菜水果區平均有將近6%的塑膠包裝則採用生物可分解塑膠PLA，但實測發現土壤裡、表面及海水中都未能分解。

綠色和平提到，2019年調查全台零售通路的塑膠包裝使用情形，在今年一月再次訪查零售通路全台門市，包括大潤發、好市多、全聯、美廉社、家樂福、頂好與愛買，共67家門市，發現通路整體塑膠包裝使用比例由86.4%成長到90.4%，塑膠使用量不減反增。其中，美廉社兩年都是100%，全聯與頂好的塑膠包裝使用比例也超過九成，增長近7% 。

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▲▼模擬自然環境實驗箱（上）、埋入土壤33天的測試物品（下）。（圖／綠色和平提供）



綠色和平評估塑膠包裝使用比例持續上升，是因企業沒有從源頭著手減量，反而從末端直接改用生物可分解塑膠作為包裝材質，但台灣目前無法回收也缺乏分解環境，所以生物可分解塑膠包裝仍被視為一次性塑膠垃圾。調查發現生物可分解塑膠包裝使用比例最高的是家樂福 (與頂好數據合併後) 的9.1%，其次為美廉社7.8%以及全聯5.1%。

綠色和平專案主任張凱婷說，塑膠包裝用量比例增加，證實零售通路沒有實質改善泛濫的塑膠包裝問題，看似採取減塑措施，實際上是走錯途徑，使用不可回收的PLA反而增加更多一次性塑膠垃圾產生，無法達到塑膠減量的目標，同時造成末端處理的負擔。

▲綠色和平認為，零售通路若繼續使PLA，就要自行負責面對反對焚化爐的民眾。（圖／記者許展溢攝）



另外，綠色和平指出，觀察到目前多家零售通路以各種生物可分解塑膠視為減塑趨勢，例如家樂福提到採用植物纖維複合材料混合塑膠取代一般塑膠，甚至在賣場內提供歐盟已禁用 的OXO氧化式可分解塑膠袋，全聯也提出全面以PLA作為生鮮產品的包裝盒與托盤，預計一年使用5800萬個。

綠色和平指出，問了環保署回收基管會對於生物可分解塑膠的處理方式，執行秘書顏旭明表示，「因為台灣沒有處理PLA設施，而且PLA進到資源回收會降低其它再生塑膠品質，只能統一集中，再以焚燒方式處理。」 張凱婷呼籲台灣零售通路，焚化爐在台灣各地都引起大量抗議，零售通路如果繼續使PLA，就要自行負責面對反對焚化爐的民眾。