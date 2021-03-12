西半部灰濛濛！空品40測站「紅色警示」 　竹苗以北午後有望好轉

▲根據空品監測網顯示，上午9時西半部擴散條件不佳，40個測站亮紅燈。（圖／翻攝空氣品質監測網）

記者崔至雲／台北報導

環保署指出，今（12日）清晨至上午環境風場為偏東風，西半部位於背風側，風速較弱且有局部霧發生，水平及垂直擴散條件差，易有污染物累積。根據空品監測網顯示，上午9時西半部地區空品非常差，有40個測站亮紅燈，環保署提醒西半部所有族群應減少在戶外活動。

環保署說明，12日清晨至上午環境風場為偏東風，西半部位於背風側，風速較弱且有局部霧發生，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積；午後東北季風增強，竹苗以北擴散條件好轉，中南部地區位於下風處，擴散條件稍差，污染物易累積；高屏地區午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部、竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級，上午前中部以北局部地區可能達紅色警示等級；雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。

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▲今日空氣品質遭，全台40觀測站「紅色警示」。（圖／翻攝空氣品質監測網）

根據空品監測網顯示，「紅色警示」區包含，桃園、新竹、苗栗、西屯、彰化、麥寮、台西、台南、善化、楠梓、左營、前鎮、小港等40地區。

環保署提醒所有族群人應注意防範，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，可以利用空氣品質監測網資訊可透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，強化自身防護，隨時留意空氣品質資訊。

