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「有害空氣汙染物管制」從72種變22種　環團批環保署慢半拍

▲▼高雄重化工業多，有害空氣汙染物的污染問題嚴重。（圖／地球公民基金會提供）

▲環團指出，高雄重化工業多，有害空氣汙染物的汙染問題嚴重。（圖／地球公民基金會提供）

記者許展溢／台北報導

環保署今年2月26日訂定發布「固定汙染源有害空氣汙染物排放標準」，納管22項物種，訂定7項重金屬及15項揮發性有機物的排放管道及周界標準。公民團體今（15 日）對此發表聲明，批環保署有害空汙管制慢半拍，呼籲環保署趕快出版有害空氣汙染物年報，規劃易懂易讀的網站。環保署回應，會持續滾動性檢討。

地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、彰化縣環境保護聯盟和環境權保障基金會指出，有害空氣汙染物物種相當多，有些甚至早已被國際癌症總署列為第1級的人體致癌物或2A級的疑似人體致癌物， 2015年12月中南部反空汙遊行，便將管制有害空氣汙染物涵括於訴求中。2017年12月21日環團也呼籲環保署應儘速管制有害空氣汙染物、從嚴訂定相關子法，可惜環保署在 2018年05月舉行公聽會後又遲了2年多才終於公布實施，時程上確實比民間的期待慢了許多。

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環團指出，回頭檢視2017年9月環保署預告的「固定汙染源有害空氣汙染物排放標準」草案，預訂第一波將納管的有害空氣汙染物共有72種，另外40多種預計在2021、2023年才陸續管制，因此在後續舉行的公聽研商會中，仍遭公民團體質疑第一波管制物種不足，現在環保署公布第一批納管的有害空氣汙染物僅剩22種，無論是各種汙染防制技術的可行性仍有疑慮，還是受到產業的壓力而退縮，無法納管72種，都要具體向社會說明。

▲▼行政院環保署。（圖／記者林敬旻攝）

▲環保署指出，針對環團意見會持續滾動式檢討修正。（圖／記者林敬旻攝）
另外，環團提到，環保署出版的空氣品質監測年報，是社會大眾了解空品有無改善的重要資料，然而有害空氣汙染物卻未有相關的報告，讓大眾無從理解有害空氣汙染物的現況及政府在治理上的成效，呼籲環保署盡速出版有害空氣汙染物年報，不僅讓民眾瞭解政府在有害空氣汙染物的努力，也讓大眾了解生活周遭的有害空氣汙染物，進而懂得做出有效的應對，以保障人民的健康權與環境權。

環保署空保處處長蔡孟裕回應，公告的確實是72種物質沒錯，只是現在從已經有檢驗方法、致癌性高的先公告相關排放標準，後面也在持續檢討，會繼續收集資料，滾動式再去訂其餘的排放標準。對於年報，蔡孟裕表示，今年才剛公告相關排放標準，且相關資料不多，會納入做研議，看是否之後要跟空氣品質監測年報一樣做公布。

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