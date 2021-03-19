2天狂吃13攤！「林高價鮭魚」嗑掉9萬元、爽賺1萬外快　今改回原名

▲林高價鮭魚提供2天來的吃鮭魚行程。（圖／民眾提供）

記者李忠憲、游瓊華、戴若涵／台中報導

日本知名連鎖迴轉壽司「壽司郎」17、18日推出限時2天活動，只要名字出現「鮭魚」的諧音就可享優惠，同音同字者還能免費，活動一出後，意外掀起「鮭魚之亂」！數百名民眾為了享用免費餐點，竟前往戶政事務所改名。活動結束後，台中湧現鮭魚迴游改名潮。

「壽司郎」的限時活動於18日落幕，一名改名為「周鮭魚小可愛」的年輕女生在優惠活動中飽餐一頓後，19日一大早便前往西屯戶政事務所將名字改回來，成為台中市第一隻迴游的鮭魚。

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▲▼林高價鮭魚2天狂吃13攤。（圖／民眾提供，下同）

另名「林高價鮭魚」男大生19日上午10時許，則赴南區戶政事務所將名字改回來。他表示，當初會用「高價鮭魚」當作名字，是感覺有種「高價級的感覺」，改回原名沒有特別高興，用「林高價鮭魚」這名字時比較高興，改名期間他也用手機錄影紀錄全程。

林同學提供在壽司郎活動2天期間他的「吃壽司行程」，可發現他短短2天期間，竟有13攤鮭魚行程。他透露，算一算大約吃掉店家約9萬元，另外，在網路上收費揪團吃壽司郎也讓他入袋至少1萬元。

▲林高價鮭魚將姓名改回來了。（圖／記者游瓊華攝）