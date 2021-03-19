26歲哥「鄙視鮭魚軍團」被笑上古神獸！網點6關鍵：台灣可悲世代

▲各種鮭魚人出沒。（圖／記者白珈陽、游瓊華攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著台灣「鮭魚之亂」落幕，除了登上國際媒體，現在各界檢討聲浪不斷。一名26歲網友坦言，看到這波熱潮，會出現非常鄙視且憤慨的情緒，不由得擔心「自己是否成為老古板」，一席話掀起論戰，不少鄉民也吐露真心話。

壽司郎為期兩天優惠活動，沒想到引發改名風潮，不僅狂竄上百位「鮭魚人」，還創造另類商機爽賺一波，但同時也出現浪費食材的負面行為。

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這名26歲網友在PTT感慨，他一直說服自己，那些為了吃免費餐而改名的人沒什麼問題，但內心又不斷出現罵聲「真的是他X有夠腦殘」、「到底是什麼低能兒會去為了這個改名」。

▲鮭魚男女爽吃100盤，卻製造「醋飯小山」。（圖／翻攝自爆廢公社）

在兩種聲音拉扯下，他不禁直呼，「我怎麼會有這種鄙視的想法和憤慨的情緒出現？我是否已經不再開放去接受世界上的一切，慢慢變成思想頑固的老古板，有沒有鍵盤達人可以幫我分析一下，我到底是什麼心態？」

對此，就有網友點出鮭魚人被鄙視的關鍵，包括爸媽取的名字很神聖、名字代表人格、改名紀錄會留一輩子，況且也不是吃很貴的東西，還有不符合時間成本，最後更重話評價「這是可悲低能世代才做的事。」

而大部分鄉民也點頭表示，「有些去改的都是邊緣人，跟風想紅而已，笑笑就好」、「不是腦殘不殘的問題，是你有自尊、人格，那些生物沒有」、「台灣窮酸仔有夠多，難怪無法跳脫階級」、「把自己的窮樣攤在陽光下不可笑嗎」、「貧窮限制想像力，社會人士改名拿不到豪宅，還不屑改咧」、「壽司郎這一波揭露人性的醜陋」。

▲短短兩天，有近千人次鮭男女享用免費大餐。（圖／記者游瓊華攝）

不過，仍有另一派聲音直呼，「老人只能去搶蛋塔、衛生紙，那種體力活的便宜」、「蠻好奇那些認為名字很神聖的人到底幾歲，是不是上古神獸啊」、「一副要說教、說大道理的樣子令人討厭」、「恨自己不再年輕眼紅吧」、「不管啦青春就是不要留白」、「年輕人覺得有趣又可以創造朋友圈話題，所以就改了」。

另外，根據壽司郎統計，17日有近200人次使用「鮭魚」免費用餐，18日則有近800人次；換言之，兩天活動就有近千人次「鮭魚先生/小姐」享用免費壽司大餐，如果以平均每桌餐費用5000元估算，壽司郎就要自行吸收500萬元的餐費。