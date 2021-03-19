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公務員忙改名鮭魚「1人就耗1hr」　她嗆浪費人力！網風向卻一面倒

▲壽司郎排隊盛況 。（圖／記者陳致平攝）

▲壽司郎擠滿人潮 。（圖／記者陳致平攝）

網搜小組／劉維榛報導

衝著壽司吃到飽，激起全台300位民眾化身鮭男女，但也把戶政事務所忙翻了！一名女網友替戶政事務所的公務員抱屈，指出來改名的民眾，大多是八、九年級的學生，由於更換作業要最久要花1小時，讓她認為「非常浪費行政資源跟人力！」怎料文章貼出後，網友卻反酸，「什麼叫浪費人力？有讓這些公務員加班嗎？」

一名女網友在《Dcard》透露，媽媽在戶政事務所當志工，這兩天看著一堆民眾湧入，「其實非常浪費行政資源跟人力」，起初，一次來了6位學生改名，過程中嘻嘻哈哈，其中一位還要求錄影。

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怎料到了隔天，一群學生再度蜂擁，媽媽觀察都是八、九年級學生來改名，其中連續2人都還把名字改成16個字。媽媽直言，改名雖然是個人權益與自由，但專員單單處理一次換證作業，就需耗費1小時左右。

▲壽司郎。（圖／記者黃士原攝）

▲有民眾吃到破萬元。（圖／記者黃士原攝）

▲高雄鮭魚洄游改回本名 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲不少人也趕緊改回名字 。（圖／記者洪靖宜攝）

文章曝光後，底下網友風向卻一面倒，「人家行使法律給他的個人權利，就算浪費資源也沒什麼好說的吧」、「應該要怪也是怪壽司郎吧，沒事推什麼奇怪的活動，改名的人也是行使個人權利 ，配合活動規則而已」、「志工也是自己想去做的，戶政的員工更不用講 這本來就業務範圍，什麼叫浪費人力？有讓這些公務員加班嗎？還是有多花了你的納稅錢？改名的人也有依規定繳費，還為我們製造快樂，何罪之有？」「戶政暑期工路過，其實偷偷告訴你，30分鐘是那些阿姨有夠會摸，順便聊個天，之前有漂亮姊姊說要申請戶籍謄本，10分鐘幫他弄到好」。

▼網友狂砲轟！（圖／翻攝自Dcard）

公務員忙改名鮭魚「1人就耗1hrs」　她嗆浪費人力！網卻風向一面倒

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