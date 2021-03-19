鮭魚效應！「新聞增4倍、社群100%成長」學者：惡趣味便宜了壽司郎

▲「壽司郎」17、18日舉辦活動，引發全台鮭魚之亂。（圖／記者黃士原攝）

記者崔至雲／台北報導

知名日本迴轉壽司店「壽司郎」17、18日舉辦活動，引發全台鮭魚之亂，活動雖然已落幕，但議題仍持續發酵。銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心做出調查發現，過去三天壽司郎的新聞曝光數是過去一個半月的4倍，社群討論度、社群分享數與社群熱度都有超過100%的成長。銘傳大學廣電系主任杜聖聰除了大讚這樣的行銷手法，也進一步剖析該活動影響力。

「壽司郎」17、18日推出限時活動「愛の迴鮭祭」，只要姓名中有同音同字的「鮭魚」二字，當桌即可免費享用餐點，改名浪潮與後續發展引起媒體熱烈報導。

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▲壽司郎社群曝光數據比較 。（圖／銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心提供）

杜聖聰說明，壽司郎這次的活動，是一種KUSO情懷的行銷手法，用「連連看」的手法吸引群眾目光，「不知道到底便宜了誰，但是確實便宜了這間公司」，甚至民眾的回饋方式也99%超過預期，有種「惡趣味」的概念。

杜聖聰表示，在這次的行銷活動操作當中，有點像蝴蝶效應，戲而不虐，相當欣賞這樣的行銷，雖然是誤打誤撞衍伸出來的效果，在苦悶的社會裏頭，如同清新的良藥。但杜聖聰也強調，這次會有如此的效果，也是因為該品牌原本就有好口碑，其他品牌就不一定有這樣的效果。

▲聲量趨勢圖。（圖／銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心提供）

調查也發現，社群媒體除了民間粉絲團跟上了這波浪潮，政治人物與團體也利用這次機會行銷在地特色或宣傳資訊，像是，屏東縣縣長潘孟安PO出了豪華的生魚片照片，展示屏東親民的海鮮價格；台南市市長黃偉哲強調台南鮮甜的虱目魚不比鮭魚差，留言串下方也出現大量虱目魚料理照；內政部用說文解字的方式提醒大家改名額度有限，須謹慎改名。

杜聖聰補充說明，這次行銷活動讓壽司郎於媒體平台獲得廣大迴響，獲得超乎預期的媒體曝光度、討論數與分享數，在這次商業案例面前，想必未來還會有更多商家會祭出類似的產品行銷，然而效果是否會如出一轍還有待分析。

