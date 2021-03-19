高雄「佛心鮭魚」曝！他不吃生魚片　改名全為請朋友嗑到爽

▲高雄鮭魚洄游改回本名 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

連鎖迴轉壽司店壽司郎17、18日舉辦促銷活動，掀起全台改名之亂，截至18日高雄共計56人改與鮭魚相關名字，其中三民區改名人數最多，而記者捕捉到一位名叫「周大鮭魚」的大二學生，他笑說改名不是為了自己，而是要帶好朋友去吃，因為他自己不吃生魚片。

連鎖迴轉壽司店壽司郎17、18日舉辦促銷活動，掀起全台改名之亂，截至18日高雄共計56人改與鮭魚相關名字，其中三民區改名人數最多，其次為左營區，19日一早就有「鮭魚」回到戶政事務所改回本名。

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▲高雄大鮭魚同學來改回本名。（圖／記者洪靖宜攝）

一名改名叫做「周大鮭魚」的大二學生周同學，一早9點多就到戶政事務所改回原本的名字，會改名去參加活動是有原因，他表示：「我不是自己要吃！我是要帶朋友去吃，因為我自己不吃生魚片」，他覺得好玩好笑，才會去改名。

周同學從17日早上就到戶政事務所改名，17日晚上去吃一次，18日中午晚上各去一次，每次都帶3至4人去，第一次約3千元，第二、三次都約4千多，他笑說自己沒收帶團費，因為都是帶朋友去吃，單純覺得好玩好笑。

至於家人知不知情，他說家人都知道，但也是改完名才說，因此也不能說什麼只能以微笑面對，周同學說，當時是跟朋友聊天，朋友開玩笑說：「不然你明天去改」，他也不覺得有什麼，因此隔天立刻去改名，至於為何要取周大鮭魚，他說，叫周鮭魚很一般，也有人叫帥鮭魚，聽朋友建議叫大鮭魚。

時間對我們來說完全沒用！