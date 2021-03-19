　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄「佛心鮭魚」曝！他不吃生魚片　改名全為請朋友嗑到爽

▲高雄鮭魚洄流改回本名 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄鮭魚洄游改回本名 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

連鎖迴轉壽司店壽司郎17、18日舉辦促銷活動，掀起全台改名之亂，截至18日高雄共計56人改與鮭魚相關名字，其中三民區改名人數最多，而記者捕捉到一位名叫「周大鮭魚」的大二學生，他笑說改名不是為了自己，而是要帶好朋友去吃，因為他自己不吃生魚片。

連鎖迴轉壽司店壽司郎17、18日舉辦促銷活動，掀起全台改名之亂，截至18日高雄共計56人改與鮭魚相關名字，其中三民區改名人數最多，其次為左營區，19日一早就有「鮭魚」回到戶政事務所改回本名。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄鮭魚洄流改回本名 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄大鮭魚同學來改回本名。（圖／記者洪靖宜攝）

一名改名叫做「周大鮭魚」的大二學生周同學，一早9點多就到戶政事務所改回原本的名字，會改名去參加活動是有原因，他表示：「我不是自己要吃！我是要帶朋友去吃，因為我自己不吃生魚片」，他覺得好玩好笑，才會去改名。

周同學從17日早上就到戶政事務所改名，17日晚上去吃一次，18日中午晚上各去一次，每次都帶3至4人去，第一次約3千元，第二、三次都約4千多，他笑說自己沒收帶團費，因為都是帶朋友去吃，單純覺得好玩好笑。

至於家人知不知情，他說家人都知道，但也是改完名才說，因此也不能說什麼只能以微笑面對，周同學說，當時是跟朋友聊天，朋友開玩笑說：「不然你明天去改」，他也不覺得有什麼，因此隔天立刻去改名，至於為何要取周大鮭魚，他說，叫周鮭魚很一般，也有人叫帥鮭魚，聽朋友建議叫大鮭魚。

時間對我們來說完全沒用！

ET快訊
快訊／「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會
股災賠100萬逆風加碼！他曝「選股2原則」3年成果驚呆
2天千名鮭魚先生小姐吃爆壽司郎　業者自吞餐費曝光
紅到國外！CNN、BBC搶報台灣「鮭魚之亂」　竟只為吃免費改
想靠兒子改回本名「張鮭魚之夢」要哭了！律師曝殘酷法條打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／不鮭路大逆轉…「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會

26歲哥「鄙視鮭魚軍團」被笑上古神獸！網點6關鍵：台灣可悲世代

2天狂吃13攤！「林高價鮭魚」嗑掉9萬元、爽賺1萬外快　今改回原名

公務員忙改名鮭魚「1人就耗1hr」　她嗆浪費人力！網風向卻一面倒

清明快衝東台灣玩！住1晚「客運票買4送1」　回程再折200元

回顧2天鮭魚之亂一招破解！網分析「最大贏家」：以後一講就知道

高雄「佛心鮭魚」曝！他不吃生魚片　改名全為請朋友嗑到爽

女兒跟風改名「鮭魚」！霸氣媽2句勸退：沒讓你瘦過　全場讚爆

「把鮭魚當敵人！」客爆氣給1星：故意安排下游...5分鐘就不能點了

比鮭魚更奇！辣媽秀身分證「這3字」　網全看傻：妳是第一名

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

女網友評論店家鴨肉飯「太油」　店家回：改吃素吧...她氣炸PO網

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

壽司郎鮭魚之亂...統計出爐！ 單日全台186人改名「鮭魚」吃爆

睡醒發現車遭破壞、板金留齒痕 調監視器見「8狗圍攻」車主傻眼

快訊／不鮭路大逆轉…「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會

26歲哥「鄙視鮭魚軍團」被笑上古神獸！網點6關鍵：台灣可悲世代

2天狂吃13攤！「林高價鮭魚」嗑掉9萬元、爽賺1萬外快　今改回原名

公務員忙改名鮭魚「1人就耗1hr」　她嗆浪費人力！網風向卻一面倒

清明快衝東台灣玩！住1晚「客運票買4送1」　回程再折200元

回顧2天鮭魚之亂一招破解！網分析「最大贏家」：以後一講就知道

高雄「佛心鮭魚」曝！他不吃生魚片　改名全為請朋友嗑到爽

女兒跟風改名「鮭魚」！霸氣媽2句勸退：沒讓你瘦過　全場讚爆

「把鮭魚當敵人！」客爆氣給1星：故意安排下游...5分鐘就不能點了

比鮭魚更奇！辣媽秀身分證「這3字」　網全看傻：妳是第一名

改名嗑鮭魚「見不得別人吃免錢在那邊酸」4反應曝！他嘆：惡搞當有趣

美兩大黨合力抗中！國會將推重大「中國競爭法案」　最快4月送審

6年前照片成鐵證！台東檢警比對現場揪出山老鼠　查獲巨大樟樹頭

里拉德直言「柯瑞才是史上最佳射手」　小李對鵜鶘「5節轟71分」

競逐國民黨主席！　韓國瑜聲量奪冠30.22％、朱立倫墊底

難擋喵星人魅力！竊賊偷完忍不住現場擼貓　被監視器清楚拍下

不知道自己長大了！　貓硬壓「縮水機上盒」喬很久才睡著：好擠喔

日國民男友甜讚韓孝周「誰都無法超越」　陽靚感性憶帥T惹哭導演

80位大咖藝人來後山！「愛在4月天」演唱會移師花蓮可索票入場

美福大飯店下午茶無限爽吃才765元！ 現切肉品、生猛海鮮　一餐飽整天

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

鮭男女爽吃100盤壽司　PO照剩醋飯小山遭灌爆

張鮭魚之夢：改完才知3次機會用完　顫抖落淚很後悔

春分冷氣團恐報到！13°C急凍36小時

壽司郎廚餘是假日6倍！員工被羞辱：還笑著錄影

已改名3次！「鮭魚之夢」笑喊：不後悔

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

預言「全台鮭魚之亂」結局　律師點名135人：怎麼辦？

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

改名「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」！爽拿新手機

鮭魚之亂浮現「台灣人醜陋嘴臉」　壽司店員工怒

快訊／強度升級！冷氣團恐報到　大變天轉雨時間曝

「壽司郎一餐破1萬2」明細曝光！店員結帳笑了

鮭魚後又一波！名字有這「音」免費爽吃生魚片

更多熱門

相關新聞

公務員忙改鮭魚「1人就耗1hrs」　她嗆浪費人力

公務員忙改鮭魚「1人就耗1hrs」　她嗆浪費人力

衝著壽司吃到飽，激起全台300位民眾化身鮭男女，但也把戶政事務所忙翻了！一名女網友替戶政事務所的公務員抱屈，指出來改名的民眾，大多是八、九年級的學生，由於更換作業要最久要花1小時，讓她認為「非常浪費行政資源跟人力！」怎料文章貼出後，網友卻反酸，「什麼叫浪費人力？有讓這些公務員加班嗎？」

回顧2天鮭魚之亂　網分析一招破解

回顧2天鮭魚之亂　網分析一招破解

2天近千人次鮭魚先生小姐吃爆壽司郎

2天近千人次鮭魚先生小姐吃爆壽司郎

日本傻眼！媒體搶報「台灣鮭魚之亂」

日本傻眼！媒體搶報「台灣鮭魚之亂」

關鍵字：

壽司郎壽司鮭魚高雄

讀者迴響

熱門新聞

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

鮭男女爽吃100盤壽司　PO照剩醋飯小山遭灌爆

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

18歲少年無照偷開　重機騎士傷重身亡

張鮭魚之夢：改完才知3次機會用完　顫抖落淚很後悔

春分冷氣團恐報到！13°C急凍36小時

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

不倫也要保護福原愛！

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

福原愛遭日家長要求刪小學課本！

壽司郎廚餘是假日6倍！員工被羞辱：還笑著錄影

女星吃免費壽司！打卡剩滿桌醋飯…網火大灌爆

24歲人妻酒店產嬰　掐死扔垃圾桶

已改名3次！「鮭魚之夢」笑喊：不後悔

吃鮭魚「剩醋飯」被罵爆…李宓回應了！

更多

最夯影音

更多
HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！
蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面