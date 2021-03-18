台中2碩士麻吉改名「鮭魚思密達」　區公所嗆聲：我高學歷！

▲壽司郎鮭魚之亂，台中湧入大量鮭魚迴游。（圖／記者白珈陽、游瓊華攝，下同）

記者許力方、游瓊華、白珈陽／台中報導

壽司郎「鮭魚」之亂，台中18日又多出至少24隻鮭魚迴流，累計已達46人改名，不只大學生瘋改名，北區公所也透露，還有2名自稱碩士生的男子結伴來衝一波，被勸說還嗆聲「不要以為我頭殼壞掉！」當天就衝去吃壽司，打算連吃兩天後馬上改回來。

台中市民政局統計，18日早上短短2小時就新增9隻鮭魚，市民改名不僅要吃免費壽司，更拼創意，出現了「鮭魚之夢」、「x燒黃金頂級帕馬森起司鮭魚智波鼬想吃炙燒鮑魚智波佐助」、「x金頂級帕馬森起司洪燒鮭魚智波佐助想吃炙燒鮑魚智波鼬」其他還有「帥鮭魚王者改名來吃壽司郎賠錢賠的爽不爽」、「無情爆吃鮭魚流氓」、「鮭魚全部都給我端上來」、「鮭魚丼飯」、「帥鮭魚」、「鮭魚肚」、「鮭魚主席」、「覺得鮭魚湯豪豪喝」、「高價鮭魚」、「鮭魚這個名字是為了壽司郎改的」等。

北區公所晚間向《自由時報》指出，17日有2名自稱碩士生的市民結伴跑來改名，變成「鮭魚吃到爽消極青年建築師共產思密達」、「台中積極青年鮭魚吃到飽建築師獨裁思密達」要衝去吃一波，因為字數很多，民政人員輸入資料時，說明改名要三思，連問3次確認，還被嗆「不要以為我頭殼壞掉，我高學歷！」

據悉，兩名碩士生17日傍晚得知消息後，馬上約到戶政所改名，覺得既然要改就改多字一點，挑戰全台最長當「鮭魚王」，沒想到因為字太多、寫到手痠，他們仍認為「人生難得瘋狂一次」，當天就衝去吃免費壽司，打算18日再吃一次後趕在戶政所休息前把名字改回來。

趕在免費壽司活動最後一天，台中市18日截至晚間合計新增24人改名變鮭魚先生／小姐，北區公所指出，今天多了幾條鮭魚，有年輕人經說明改名原則後，仍決定不再改名回來，不只有大學生年輕人來改名，也有42歲的市民也跟風改名享受優惠。

事實上，就讀中國醫藥大學中醫系的張姓同學18日上午現身壽司郎店前，他笑說，先前曾改過2次名字，但仍將最後一次寶貴的改名機會獻給壽司郎，改名為「鮭魚之夢」，第一次改名年紀還小，是父母改的，自己也忘記原名，第二次改名叫張O盛。

男大生張鮭魚之夢也說到，改名一點也不後悔，因為可以吃很多鮭魚，只要生小孩之後，再將兒子取名為「鮭魚之夢」，這樣他自己就可以改名了。他從17日開始便趁排隊時，揪其他民眾一起用餐，一人酌收200至300元不等的金額，17日只招攬到2人，18日這團則是包含他在內6人全滿，2天下來至少進帳1400元。

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