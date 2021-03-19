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壽司郎廚餘是假日6倍！員工被「鮭魚軍團」羞辱：他們還笑著錄影

▲▼ 。（圖／翻攝自噗浪）

▲壽司郎員工昨日收桌時，見到許多浪費食物的情形。（圖／翻攝自噗浪）

記者崔子柔／綜合報導

知名迴轉壽司店「壽司郎」17、18日舉辦活動，引起全台鮭魚之亂，有員工在網路上爆料，昨（18）日的廚餘高達平常假日的6倍，「拉麵只吃料、甜點只咬一口」等浪費食物的行為讓他看不下去，還有同事在收桌時被「鮭魚們」邊笑邊錄影。

一名壽司郎員工昨日指出，他親自整理到的桌子就有人點4、5盤生魚片都不吃、茶碗蒸一口都沒動、拉麵只吃上面的料、甜點只咬一口、飲料點來做地獄特調，負責洗淨的同仁也說廚餘的量是平常假日的6倍。

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▲▼ 。（圖／翻攝自噗浪）

▲員工發文抱怨。（圖／翻攝自噗浪）

該員工表示，不少人在官網抱怨大腹及梅酒等高價位商品沒開放點餐，但其實是被前面的鮭魚顧客點完了，「還以為自己是開飲料店我完全出不去吧台櫃，連冰塊都第一次用完」，他忙到頭暈吃不下飯，還有其他同事休假被叫來加班。

該員工提到，他發現改名的人都是88至92年次，昨日服務到一桌消費1萬2000元的鮭魚，送飲料過去竟被問「要不要喝我請你們喝」，囂張的態度讓他相當不滿，還把一堆盤子放在角落，「外場夥伴蹲下來收桌的時候還在那邊笑著錄限動」。

該員工透露，這次活動沒有限制一張身分證一天只能消費一次，「開店就看到同一個人到我下班都還瞄到同隻鮭魚走來走去」，昨天的業績甚至比過年最高的一天還高出6萬，他認為，吃免費可以，「浪費食物真的是收桌到心痛」。

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