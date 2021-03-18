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鮭男女爽吃100盤壽司「剩醋飯小山」　嗨PO歡樂照遭灌爆：有夠丟臉

記者柯沛辰／綜合報導

全台壽司郎「鮭魚之亂」持續上演，許多民眾爭相改名，換取免費大餐。不過，有一對男女改名到店內用餐時，仗著餐點一律免費，不僅狂點100多盤各式壽司料理，還為了省胃、換取最大盤數，將握壽司的白飯全數丟棄。照片曝光後，立刻引發網友群起撻伐。

原PO在臉書社團「爆廢公社」轉貼2張照片，從中可見一對男女在店內開心比YA，與上百盤的空碟合影，唯獨幾個空盤堆滿了握壽司的白飯，讓他看了不禁譏諷「如果我的名字鮭魚還不夠讓你（店家）卑躬屈膝，那我要讓你看見乞丐的驕傲！」

▲▼鮭男女爽吃100盤壽司「剩醋飯小山」　嗨PO歡樂照遭灌爆：有夠丟臉。（圖／爆廢公社）

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▲一對男女爽吃至少100盤壽司，卻堆起一座又一座的「剩醋飯小山」...；點圖可放大（圖／爆廢公社）

許多網友看完紛紛留言，「台灣最美的風景」、「乞丐才不會這樣，不要侮辱乞丐」、「摔碎我的三觀」、「不懂這是什麼心態」、「店家應該註明浪費食材照價計算的」、「改名字是給你來浪費食物的嗎」、「表情還超得意，整個問號」、「太誇張了，我覺得全部吃完就算了，但為什麼要浪費白飯...」

壽司郎推出「愛的迴鮭，尋人啟事」，只要名字叫「鮭魚」，17、18日所有餐點免費。活動一出，立刻遭網友吐槽「沒誠意」、「哪可能有人叫做鮭魚」，不料有數百位民眾為了免費享用餐點，決定手刀改名「逆襲」業者，意外掀起「鮭魚之亂」。

▼截至18日上午9點，全台至少有135人改名「鮭魚」。（圖／王譯萱）

▲▼全台「鮭魚」人數統計。（圖／王譯萱）

▲▼台北市「鮭魚」人數統計。（圖／王譯萱）

 
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