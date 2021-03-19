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鮭魚後又一波！名字和這字同「音」　免費爽吃生魚片

▲▼鮪魚、旗魚生魚片。（圖／翻攝自佳珍海產餐廳粉專）

▲鮪魚、旗魚生魚片。（圖／翻攝自佳珍海產餐廳粉專）

記者郭家榮／綜合報導

知名連鎖迴轉壽司店日前推出名字內含「ㄍㄨㄟ ㄩˊ」者享免費優惠，引起一波改名「鮭魚之亂」，甚至有民眾一次將許多豪華海鮮入名。如今屏東知名黑鮪魚餐廳推出名字有與「鮪」同音者，即免費送鮪魚生魚片的活動，超前部署的民眾不必再改名，可直接進場享用。

知名連鎖迴轉壽司店免費吃壽司的活動已於18日結束，屏東知名的佳珍海產餐廳因應「黑鮪季」的來臨，也仿效其改名活動，強打鮪魚生魚片。只要同行友人有「鮪」同音字，餐廳即免費贈送每人1片生魚片，活動僅開放3／20、3／21兩天。

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日前新北一名男子為了免費壽司活動改名為，「陳愛台灣國慶鮑鮪鮭魚松葉蟹海膽干貝龍蝦和牛肉美福華君品晶華希爾頓凱薩老爺」共36字，許多豪華海鮮都入名，如今「鮪」魚活動接連舉辦，堪稱超前部署，可不必再改名即可享用免費生魚片。

▲壽司郎鮭魚之亂。（圖／記者白珈陽、游瓊華攝）

▲知名連鎖迴轉壽司店活動引起改名揪團吃免費鮭魚的熱潮。（圖／記者白珈陽、游瓊華攝）

根據《姓名條例》第9條規定，若有下列情事之一者，得申請改名：一、同時在一公民營事業機構、機關（構）、團體或學校服務或肄業，姓名完全相同。二、與三親等以內直系尊親屬名字完全相同。三、同時在一直轄市、縣（市）設立戶籍六個月以上，姓名完全相同。四、與經通緝有案之人犯姓名完全相同。五、被認領、撤銷認領、被收養、撤銷收養或終止收養。六、字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因。

依前項第六款申請改名，以3次為限。但未成年人第2次改名，應於成年後始得為之。如近日已改名參與「鮭魚」盛宴的民眾，如已用去2次機會，再改名加入「鮪」字，恐將終生當鮪魚。

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