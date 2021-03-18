台中2小時再增9鮭魚！比創意+拼長短　26字全名唸到快斷氣

▲鮭魚改名之亂持續延燒。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

連鎖迴轉壽司店壽司郎17、18日舉辦促銷活動，掀起全台改名之亂，台中市民政局統計，今天早上短短2小時，台中市更改名字為「鮭魚」者再增9人，累計到31人，民眾改名不僅要吃免費壽司，更拼創意，今天更出現「鮭魚吃到爽消極青年建築師共產思密達」、「台中積極青年鮭魚吃到飽建築師獨裁思密達」、「鮭魚之夢」、「x燒黃金頂級帕馬森起司鮭魚智波鼬想吃炙燒鮑魚智波佐助」、「x金頂級帕馬森起司洪燒鮭魚智波佐助想吃炙燒鮑魚智波鼬」，讓人看到眼花。

民政局指出，統計台中到今天上午10點為止，改名「鮭魚」有12人、「宇智波鮭魚」2人，另有「鮭魚吃到爽消極青年建築師共產思密達」、「台中積極青年鮭魚吃到飽建築師獨裁思密達」、「鮭魚之夢」、「x燒黃金頂級帕馬森起司鮭魚智波鼬想吃炙燒鮑魚智波佐助」、「x金頂級帕馬森起司洪燒鮭魚智波佐助想吃炙燒鮑魚智波鼬」、「花鉤吻鮭魚」、「x魽鮭魚不沾醬油只沾哇沙米吃才是王道」、「帥鮭魚王者改名來吃壽司郎賠錢賠的爽不爽」、「無情爆吃鮭魚流氓」、「鮭魚全部都給我端上來」、「鮭魚丼飯」、「帥鮭魚」、「鮭魚肚」、「鮭魚主席」、「覺得鮭魚湯豪豪喝」、「高價鮭魚」、「鮭魚這個名字是為了壽司郎改的」等共17人，合計31人。

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各區改名人數分別如下，西屯區9人最多、另外中區3人、南區3人、北區6人、西區1人、南屯2人、東勢1人、沙鹿2人、霧峰1人、太平2人以及豐原1人。