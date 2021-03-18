　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中2小時再增9鮭魚！比創意+拼長短　26字全名唸到快斷氣

▲壽司郎、鮭魚。（圖／台灣壽司郎提供）

▲鮭魚改名之亂持續延燒。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

連鎖迴轉壽司店壽司郎17、18日舉辦促銷活動，掀起全台改名之亂，台中市民政局統計，今天早上短短2小時，台中市更改名字為「鮭魚」者再增9人，累計到31人，民眾改名不僅要吃免費壽司，更拼創意，今天更出現「鮭魚吃到爽消極青年建築師共產思密達」、「台中積極青年鮭魚吃到飽建築師獨裁思密達」、「鮭魚之夢」、「x燒黃金頂級帕馬森起司鮭魚智波鼬想吃炙燒鮑魚智波佐助」、「x金頂級帕馬森起司洪燒鮭魚智波佐助想吃炙燒鮑魚智波鼬」，讓人看到眼花。

民政局指出，統計台中到今天上午10點為止，改名「鮭魚」有12人、「宇智波鮭魚」2人，另有「鮭魚吃到爽消極青年建築師共產思密達」、「台中積極青年鮭魚吃到飽建築師獨裁思密達」、「鮭魚之夢」、「x燒黃金頂級帕馬森起司鮭魚智波鼬想吃炙燒鮑魚智波佐助」、「x金頂級帕馬森起司洪燒鮭魚智波佐助想吃炙燒鮑魚智波鼬」、「花鉤吻鮭魚」、「x魽鮭魚不沾醬油只沾哇沙米吃才是王道」、「帥鮭魚王者改名來吃壽司郎賠錢賠的爽不爽」、「無情爆吃鮭魚流氓」、「鮭魚全部都給我端上來」、「鮭魚丼飯」、「帥鮭魚」、「鮭魚肚」、「鮭魚主席」、「覺得鮭魚湯豪豪喝」、「高價鮭魚」、「鮭魚這個名字是為了壽司郎改的」等共17人，合計31人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

各區改名人數分別如下，西屯區9人最多、另外中區3人、南區3人、北區6人、西區1人、南屯2人、東勢1人、沙鹿2人、霧峰1人、太平2人以及豐原1人。

ET快訊
「壽司郎一餐破1萬2」明細曝光　吃完還抽號碼！店員結帳笑了
快訊／高雄男砍同居女友再自殺　窗外驚見血瀑布
強度升級！冷氣團恐報到　大變天轉雨時間曝
震撼！詹雅雯確診帕金森氏症　「左腦萎縮」暴瘦8公斤

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台瘋改名狂吃鮭魚壽司！腸胃醫師警告：這3種人千萬別跟風

下一個旅遊泡泡？　陳時中：新加坡已單方開放、我方研議中

立委曝遊覽車「最危險的位置」在這！林佳龍坦言：盡量不坐那

乾隆改名「愛新覺羅・弘歷鮭魚」　故宮小編搭時事網笑瘋！

「壽司郎一餐破1萬2」明細曝光　鮭魚吃完還抽號碼！店員結帳笑了

「寵妻狂魔」請舉手！這四個星座男根本寵到無極限　天天都是情人節

UberEats爆出接單神器！外掛一開「不到10秒就來」　1hr可跑6單

快訊／強度升級！冷氣團恐報到　大變天轉雨時間曝

到故宮看展覽「不能蹲」？家長陪小孩傻眼　吳密察回應了

北韓參戰鮭魚之亂！半官方粉專：我們不用改名就吃免錢

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

外送100元「燙青菜」倒出僅1小坨 消費者傻眼...闆娘喊：菜會縮水！

比熊犬偷溜出門「小貨車惡意輾過」　吐血身亡...飼主怒報警：跟狗道歉！

《上流》珍妮狠甩河恩星巴掌太解氣！　千書真又動情前夫..朱丹泰出奧步衝康她

為吃免費壽司掀集體改名熱潮！內政部：記住次數免成終身「鮭魚」

台灣老婆快看！Super Junior土味情話來了　東海.銀赫.神童PK…圭賢吐槽：肉麻ＸＤ

全台瘋改名狂吃鮭魚壽司！腸胃醫師警告：這3種人千萬別跟風

下一個旅遊泡泡？　陳時中：新加坡已單方開放、我方研議中

立委曝遊覽車「最危險的位置」在這！林佳龍坦言：盡量不坐那

乾隆改名「愛新覺羅・弘歷鮭魚」　故宮小編搭時事網笑瘋！

「壽司郎一餐破1萬2」明細曝光　鮭魚吃完還抽號碼！店員結帳笑了

「寵妻狂魔」請舉手！這四個星座男根本寵到無極限　天天都是情人節

UberEats爆出接單神器！外掛一開「不到10秒就來」　1hr可跑6單

快訊／強度升級！冷氣團恐報到　大變天轉雨時間曝

到故宮看展覽「不能蹲」？家長陪小孩傻眼　吳密察回應了

北韓參戰鮭魚之亂！半官方粉專：我們不用改名就吃免錢

「叛逆白柴」顧吃手！　3汪同款表情瞇眼合照：又是你不合群

1天暴增21人！北市全12區「都有鮭魚先生小姐」　大安8人數量最多

「義享天地」將開幕　不畏漢神挑戰首年百億營收

中國大使竟施壓法國議員訪台行　外交部：戰狼外交無法被接受

美韓完成《SMA協定》草簽！南韓負擔軍費調漲13.9%...2個月後生效

孫罹罕見裘馨型肌肉失養症...嬤靠老人年金照顧陷困境　警送暖

24歲人妻瘋跑趴！懷孕忘記誰是孩子爸　酒店產嬰掐死：不能影響我

親子餐廳為了活下去！　1店面分出5間「影子餐廳」

整理貓咪舊照片　媽轉頭見「熟悉燦笑」瞬間淚目：妳是Vodka嗎？

甜美星座專家控前夫外遇！新婚就有妹打來　律師自爆：編故事

生活熱門新聞

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

肯德基價格出包　8萬人半夜買爆

30→13°C變天回冬！吳德榮：最強一波

媽媽爆「你只剩1次」　他改名鮭魚GG了

預言「全台鮭魚之亂」結局　律師點名135人：怎麼辦？

今來9隻鮭魚！壽司郎店員崩潰對話

改名「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」！爽拿新手機

改名吃壽司CP值曝光！　還有人當起鮭魚黃牛

快訊／強度升級！冷氣團恐報到　大變天轉雨時間曝

改3次名只能實至名鮭？有特例可無限改

壽司郎「不誠懇被修理」　他曝台特殊社會現象：貪便宜

牛排外送小琉球！船公司公告收費

終極苦主現身！他秀「徐培根」：等34年了

北中南都出沒「鮭魚團」　網揭壽司郎1失算

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

吃酒店妹意外抓根！大哥下「封口令」打人

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

肯德基價格出包　8萬人半夜買爆

30→13°C變天回冬！吳德榮：最強一波

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

北市酒店丟自製炸藥　20歲男投案

媽媽爆「你只剩1次」　他改名鮭魚GG了

16歲少年大戰3人妻2hrs！　當場休克喪失性功能

預言「全台鮭魚之亂」結局　律師點名135人：怎麼辦？

震撼！金曲歌后確診帕金森氏症「左腦中度萎縮」

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

萬元潮鞋當脫鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

「億級男星」0偽裝嗑水煎包！

今來9隻鮭魚！壽司郎店員崩潰對話

開門4小時28名「鮭魚」吃爆壽司郎

更多

最夯影音

更多
波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」
遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面