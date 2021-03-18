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又漲！蝦皮4／1起調整拍賣收費機制　賣家怒酸8萬盒蛋撻卻出不起

蝦皮4/1起調整部分拍賣及商城賣家收費機制（圖／翻攝自蝦皮購物）

▲蝦皮將於4/1起調整部分拍賣及商城賣家收費機制。（圖／翻攝自蝦皮購物）

記者洪菱鞠／台北報導

「蛋塔之亂」、「衛生紙之亂」讓大批用戶對蝦皮購物不滿，現在賣家也加入反彈聲浪，因為蝦皮日前發出公告，「將於4/1起（四）00:00（依訂單成立時間）起，調整部分拍賣及商城賣家收費機制」，主要在促銷檔期成交手續費最高漲到7%，金流服務費也全面漲為2%。許多賣家看到後，怒批「太扯，吃相有夠難看」，更有人酸說「結果區區8萬盒蛋撻出不起，那這個漲抽成又是漲什麼意思的」。

去年9月，蝦皮購物已針對「部分類別」成交手續費進行調漲，拍賣賣家收3%、商城賣家6%，非商城賣家透過貨到付款、蝦皮錢包、銀行轉帳成立的訂單，也將酌收1%金流服務費，不到半年時間，竟又要再漲一波，根據調整公告，除了首頁分類「其他類別」、「代買代購」商品也要納入酌收手續費，另一重點則是放在調整「每月促銷檔期」，尤其針對商城賣家，上架商品在首頁分類「手機平板與週邊」、「3C與筆電」、「家電影音」及「娛樂、收藏」等指定類別，成交手續費將分別調整4%、4.5%、5%，上述以外的商品則是最高收到7%。

舉例來說，促銷檔期間，商品A一件，首頁分類屬於i類之「女生衣著」，售出金額$400，運費$60，成交手續費為$400 X 4% = $16；若首頁分類不屬於i類，售出金額$20,900，運費$60，成交手續費為$20,000 X 3% = $600。

蝦皮4/1起調整部分拍賣及商城賣家收費機制（圖／翻攝自蝦皮購物）

▲金流服務費全面漲為2%。

此外，金流服務費也在調漲範圍內，除了信用卡維持2%不變，其他包括銀行轉帳、蝦皮錢包、貨到付款、蝦拼晚點付，皆從1%變為2%，而這項收費主要影響到拍賣賣家。假使商品A一件，首頁分類屬於i類之「女生衣著」，售出金額$400，運費$60，成交手續費為$400 X 3% = $12，買家使用「貨到付款」的話，金流服務費為（$400 + $60）X 2%= $9.2，四捨五入為$9。

不少賣家收到蝦皮又要調漲的訊息後，氣的大罵「太扯」、「真可怕，韭菜割起來」、「調漲速度太快了吧，而且不能接受促銷檔期的計算方式，沒報活動的也要多抽，莫名奇妙」，由於促銷檔期沒參加活動也要多收費，頗有轉嫁給賣家承擔意味，有人已打算在促銷期間關閉賣場，不想賠錢，並認為「蝦皮總會有摔下神壇一天，一直剝削賣家，賣家跑光就跟當年雅虎一樣」、「不是只要一兩天營業額就賺回來嗎，有沒有蝦皮一手漲%一手說這樣會虧本的八卦？」

蝦皮購物則是回應表示，過去除已針對賣家數據中心功能全面更新外，近期亦於賣家數據中心再進一步推出「流量數據分析」、「銷售教練」等功能，透過開放更多數據給賣家，提供賣家更有效率的行銷、營運方式。相關收費調整是因應市場機制，未來也將持續推出創新功能，與賣家一同打造更具競爭力、完善的購物環境。

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關鍵字：

蝦皮成交手續費賣家拍賣金流服務費

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