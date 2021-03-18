奧鮭爽炫空盤「白飯疊成山」比YA　員工爆恐怖浪費潮：只吃一口

記者曾筠淇／綜合報導

「壽司郎」3月17、18日推出「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，只要名字有「鮭魚」同音同字就能享全免費的優惠。然而，卻有網友疑似為了吃夠本，居然只將生魚片吃掉，麵和飯全擺著不動。對此，有員工爆料，很多客人覺得自己改名後「就是大爺」，不僅狂按服務鈴，各種餐點更是只吃一口就不吃，讓外場員工傻眼。

▲浪費食物還比YA！（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

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這名網友在「爆廢公社二館」上轉貼2張照片，從畫面中可以見得，一男一女各自在壽司郎用餐後，開心比YA拍照，與桌面上滿滿的盤子留念；但是，客人卻只有將生魚片吃光光，而疊成小山的白飯、整碗細麵，幾乎連動都沒動過，相當浪費。因此原PO也忍不住開嘲諷，「如果我的名字鮭魚還不夠讓你卑躬屈膝、那我要讓你看見乞丐的驕傲！」

照片曝光後，千人留言撻伐，「浪費食物，應該請他們吃完，不吃完雙倍計價」、「貪小便宜到這程度」、「台灣的小朋友真的很棒」、「浪費食物也浪費你們的名字」、「真的是很糟糕耶！爛透了」、「做人的鮭矩都沒有」、「浪費食物就是可恥」、「浪費很得意嗎」。

稍早，也有壽司郎的員工匿名發文表示，很多客人覺得自己改名為「鮭魚」就很了不起，一直按服務鈴要求東、要求西，更扯的是，「餐點也是點來試味道的嗎？拉麵、烏龍麵整碗碰一口就沒吃了，壽司要不是飯都沒吃，就是都只吃一貫」，這樣不僅浪費食物，也導致外場員工很難收拾。