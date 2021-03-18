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「318學運對台灣有深遠影響」　蔡英文盼年輕人成「精粹改革者」

▲▼太陽花學運七週年，民進黨青年部提到蔡英文當年對年輕世代的勉勵與期許。（圖／民進黨青年部）

▲太陽花學運七週年，民進黨青年部提到蔡英文當年對年輕世代的勉勵與期許。（圖／民進黨青年部）

記者陶本和／台北報導

「318太陽花學運」今滿七週年，民進黨青年部在臉書表示，這場運動對台灣政治發展有著重要且深遠的影響，喚起年輕世代對民主自由的重視，並重申總統蔡英文當年曾說過的，「希望當初有熱情的年輕世代，能成為更精粹的改革者」。

民進黨青年部表示，這七年來，民進黨一直持續的努力，即使曾經逆風、即使局勢艱困，仍相信、堅守民主的價值，而這幾年也看到，台灣各方面的表現都獲得肯定。

民進黨青年部指出，每場公民參與、公民不服從運動，代表著台灣自由民主的進步，而參與其中的年輕人，有些成為年輕的幕僚，有些選擇走上台前，投入第一線，承擔更多的責任。

在學運過後，民進黨也因為年輕世代的支持而取得執政，而民進黨青年部指出，重新執政、啟動改革並不總是一帆風順，各方面的挑戰也開始浮現。他們重申蔡英文曾說過的，「希望當初有熱情的年輕世代，能成為更精練的改革者，用耐心及韌性說服大眾，才能把改革的成果再往前推進」。

民進黨青年部表示，回顧這七年，從谷底慢慢往上爬的過程中，蔡英文用不同的形式嘗試和各式各樣的年輕人溝通、對話，除了這兩年的「熬民主」、「國務青」、「青年入陣」外，也運用「辣台派開講」等平台，接觸更多年輕人，讓青年世代的聲音發揮影響力。

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關鍵字：

蔡英文318學運

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