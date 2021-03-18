正妹只穿一件睡…男友上床嚇呆「妳怎包尿布」！千人怕：會軟掉

▲正妹月經來只穿一件睡…男友上床嚇呆「妳怎包尿布」！（圖／翻攝「美妝公社」，下同）



網搜小組／許力方報導

女生生理期最困擾的就是睡覺外漏的問題，有正妹網友分享，因睡相不太好，近日適逢月事來潮，首度買了一款新的「褲型衛生棉」來穿，下半身直接只穿一件安心褲就睡覺，結果不知情的男友一上床驚見這一幕，當場傻眼，不敢相信女友竟然「包著尿布」。照片曝光讓大批女網友也害羞直呼「這恥度太高」、「好像巨嬰」！

正妹網友18日上午透過「美妝公社」發文分享，月事期間即使量少，因為睡相不佳，過去使用夜用型衛生棉後半段都會捲在一起，經血經常就會從「該邊」流出來，害得每一次都要重洗床鋪，連出國都曾經沾到過。最近適逢月經血量多的日子，她特別買來新款的安心褲陪伴度過漫漫長夜，一度擔心血又流到胯下，結果讓她超驚喜，決定要買一箱來放。

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第一次買安心褲，正妹說體驗很好，好穿且量很多怎麼睡都不會流出來，只是前一晚睡覺時就只穿著這件睡覺，沒有跟男友告知月事，結果男友上床時，當場嚇了一大跳，「妳怎麼包著尿布」。文章吸引破千女網友一看到照片也驚訝，直呼「恥度好高」、「我老公會笑」、「沒有勇氣穿上去」，擔心「老公看到會瞬間軟掉」。

網友熱烈回應，其中有許多女孩子推薦衛生棉條，正妹則笑說，曾經買過，但覺得塞入後異物感很重，安心褲可以讓她一覺到天亮還沒滿「可以睡到隔天中午」，至於是否擔心男友心情？她則認為「還好啊，月經也不能%%」。

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