民眾爆料溝渠隊用自來水沖洗水溝！？　環保局：水情嚴峻已減少使用

▲民眾爆料投訴環保局南區清潔隊之溝渠隊，以水帶接消防栓的自來水至清溝車水箱用以沖洗清溝，質疑有浪費水資源之嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地區水情嚴峻，中央至地方都呼籲國人節水抗旱，台南市已轉為減量供水的橙燈，在呼籲節水聲中，卻有有民眾投訴爆料，指控台南市環保局溝渠隊，從消防栓及一般水龍頭接自來水至水車，用以沖洗水溝，質疑耗費自來水資源及水費市民買單。

投訴民眾提供在環保局南區清潔隊，拍下溝渠隊隊員以水帶私接消防栓的自來水至清溝車的水箱，民眾質疑環保局有向自來水公司買水嗎？水費由誰負擔？民眾指稱目前台南市清溝車共有8輛，每輛每天會裝水3次，每輛車每天用掉約15噸自來水，8輛車每天就要用掉120噸自來水，去執行沖洗水溝作業。但清溝車為何不是用回收水沖水溝？已經在缺水了，中央到地方政府也呼籲大家要節水抗旱，為何還會用自來水沖洗水溝？這不但浪費自來水資源，買水的水費是否是市民買單。

自來水公司獲悉，立即派專人前往南區清潔隊調查，經查南區清潔隊門口的消防栓係有設「水表」，由台南市環保局向自來水公司購買自來水使用，該消防栓每期約60天，用水量約1300度，平均每天約用水30噸。

台南市環保局回應指出，配合市府抗旱應變，溝渠隊2月以來清溝的水，9成是取用回收再生水，清溝車是前往污水處理廠取用回收再生水來清溝，會用到自來水，是因極少數清溝車其銜接口與污水廠的回收水銜接口規格不同，無法連接使用，目前正更改銜接口，以符合全面使用回收水清溝需求。

據了解，南區清潔隊門口消防栓，是清潔隊早年申請設置，設置的目的，就是提供清溝車載水之用，雖然消防栓設在門口，但並非供消防救災之用，而且此一消防栓在區隊是合法設有水表，目前因缺水窘境已減少使用。

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