陸推「農林22條」吸台農　邱太三：不了解台灣農業「才不斷加碼」

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

大陸繼禁止台灣鳳梨進口後，又推出「農林22條」措施吸引台農赴陸發展。對此，陸委會主委邱太三表示，大陸的惠台措施都是「單方面思維」，從36條、11條，再到現在的22條，代表對台灣整體農業思維不夠了解，才必須不斷加碼。

邱太三指出，中國大陸一直很努力的想做惠台的措施，但都是單方面的思維，從現實面的角度來看，當你不斷推出新的措施，代表你一開始的設計與思維，是不是不夠全面，所以才要不斷加碼，「顯然結果上效果並不大，對台灣整體農業思維不夠了解，所以又要加碼36條，又要加碼22條。」

▼大陸推出「農林22條」吸引台農。（圖／記者蔡紹堅攝）



邱太三提到，從實際效益上來看，這樣的惠台措施，如果要給台灣農民「國民待遇」，那不就等於過去都沒有給台灣農民「國民待遇」，所以現在才要給﹔如果是要給台灣農民「超國民待遇」，那對大陸農民也不公平，「這樣的結果，會傷害大陸的農民，也會傷害台灣的農民，最後只有少數人得利。」

邱太三還說，大陸也許有想要做很多的好事，但如果沒有跟台灣好好的來溝通，那政策就有可能被打折，甚至造成不好的反應、反效果。

對於鳳梨被禁止進口，邱太三表示，大陸任何動作，台灣各界都會有不同的解讀，這應該回到既有的機制來處理，「台灣鳳梨如果真的有介殼蟲，大陸能不能提供照片，說明是哪個地區，讓我們了解，農委會就可以敦促各縣市政府進行改善，專業的部分絕對可以處理，如果對方可以接受，問題就迎刃而解。」

邱太三強調，「不管外界如何解讀，雙方若有既有的機制，也有處理過的經驗，那為什麼不以這樣的方式來解決，我認為這才是務實的方法。」