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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

兩岸有恢復交流共識　海基會呼籲北京移除政治障礙

▲▼海基會顧問會議,秘書長詹志宏。（圖／海基會提供）

▲海基會顧問會議。（圖／海基會提供）

記者曾俊豪／台北報導

海基會今（18日）舉行顧問會議，在場顧問提及，兩岸在疫後「恢復交流」上已具有共識，呼籲為逐步恢復交流做好準備。對此，海基會秘書長詹志宏回應，期待在疫情逐步受到控制下，中國大陸能盡早移除政治障礙，讓兩岸正常有序的交流可以逐步恢復。

今天的顧問會議以「對中共2021年對臺工作會議的觀察與評析」為主題。與會顧問指出，從今年兩岸政府的相關發言與作為觀察，雙方在疫後「恢復交流」上已具有共識，呼籲海基會為逐步恢復交流做好準備，並以減少歧視、增加人員直接往來以促進認識的機會為目標。

對於美中關係，有多位顧問認為，中國大陸當局雖然急切想與美方對話，但目前美國政府對中國大陸的政策尚未明朗，因此中國大陸只能繼續等待，對台工作持續施壓與統戰，卻不至於敢在近期內對台動用武力。

▲▼ 五通碼頭,小三通 ,返鄉投票。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲ 小三通目前仍未恢復。（資料圖／記者蔡儀潔攝）

另有顧問提及，中共中央對台工作會議釋出的訊息極為模糊與有限，建議我方主管機關應該廣泛蒐集大陸各地方的實際對台工作內容，特別是，各地方必定會扣緊他們自己的特定利益與需求。

至於國台辦日前宣布鼓勵臺企參與大陸農林業的「農林22條」，與惠顧問認為，未來中國大陸還會片面推出一系列措施爭取台灣民心，但我方無需處處以負面角度看待，或可從正面看待兩岸經貿交流，但也必須掌握住風險管理的態度，以使兩岸經貿往來同蒙其利，減除其弊。

海基會秘書長詹志宏則指出，兩岸關係三十年來跌宕起伏，幸好兩岸交流未曾完全中斷，讓三十年來的兩岸關係是持續進步。他認為，新冠肺炎疫情對兩岸交流產生極度不利影響，因此疫情過後，期待大陸當局將近幾年來設置的政治障礙盡速移除，讓兩岸關係持續進步與發展。

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