林俊憲批「農林22條」愚蠢且惡毒：當台灣人那麼容易上當？

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

繼上月宣布3月1日起禁止進口台灣鳳梨後，中國17日再祭出「農林22條措施」，鼓勵台灣人民及台資企業赴中投資畜牧水產養殖業，可同等從事林木良種培育，從事農業生產經營亦可申請農業保險保費補貼。對此，民進黨立委林俊憲18日在臉書表示，「先禁止你進口，再鼓勵你過來，當台灣人真那麼容易上當？」

林俊憲分析中國推「農林22條措施」的背後動機有2種可能：第一是「危機處理」，台灣對禁止鳳梨的反應是中國始料未及的，本以為可以將壓力轉回台灣內部，再度引起關於對中貿易的論戰，沒想到危機迅速化解，矛頭還指回中國頭上，而為了化解這次失敗的打壓，因此推出「農林22條」來補救。

第二則是「預謀手段」，林俊憲認為，不論是禁止鳳梨進口還是農林22條，其實中國的方案和時間表早就已經計劃好，等待鳳梨事件發酵一段時間，就馬上推出這個政策，想要藉此複製過去取得台灣農業技術的模式。

林俊憲表示，若是第一種動機，那只能說是愚蠢；若是第二種，那就是真正的惡毒。但這幾十年來，中國對台灣所謂的「惠台措施」有少過嗎？一下「惠台31條」、再來「26條措施」，現在又搞個「農林22條」，但不管搞了幾十條還幾百條，唯一一條沒有變的就是台灣人對中國的觀感。

林俊憲寫道，中國的對台政策其實不難理解，他們總是認為自己「讓利」、「釋出善意」，卻永遠搞不清楚台灣人要的只是互相尊重，再反過來怪台灣不領情。他強調，中國的施捨心態一天不改，台灣跟中國就沒有任何好好坐下來談的可能。