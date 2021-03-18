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媒體稱「鳳梨不再銷陸」　農糧署長怒：今日不更正就告

▲▼農糧署署長胡忠一。（圖／農糧署提供）

▲農糧署署長胡忠一。（圖／農糧署提供）

記者崔至雲／台北報導

中國大陸3月起禁我國鳳梨進口，隨後有部分媒體指出，農糧署署長胡忠一直言「鳳梨不再銷大陸」。對此，農糧署今（18日）直接點名該媒體，並指出，其蓄意混淆視聽，內容完全與事實不符，更要求在今日24時前更正，若不更正，將採法律行動。

農糧署說明，大陸為我農產品重要外銷市場之一，政府樂見兩岸經貿正常交流，而維繫兩岸穩定的投資活動與農產貿易，需暢通雙方協商管道與落實正常貿易機制，呼籲大陸依照「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」等正式機制，展開協商對話，按國際慣例與標準作業務實解決「鳳梨暫停銷陸」問題。

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農糧署指出，為防範台灣生鮮鳳梨輸銷中國大陸被檢出粉介殼蟲，該署於109年4月24日及5月26日大陸從台灣輸出鳳梨中檢出介殼蟲後，即函請農委會各區改良場透過教育講習、現地輔導等方式，積極輔導供貨農民團體(含農民)及出口業者加強供果管理、包裝廠果實清潔及衛生安全等措施。因此，自109年10月19日至110年2月25日陸方通知3月1日起禁止台灣鳳梨銷陸期間，皆未被陸方驗出粉介殼蟲，可見防檢疫成效佳。

農糧署強調，感謝絕大多數媒體以客觀、公正報導呼籲國人消費，幫助農民解決困境，而非以斷章取義之報導挑起紛爭。請各界支持農政單位以實際行動落實產業輔導，持續加強貿易業者經營開拓新市場，將最鮮美的在地水果推廣到世界各角落，讓全球消費者都可以品嘗到臺灣當季鮮甜的高品質鳳梨。

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