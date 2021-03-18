國際毒梟潛台扮補教英語師！串接金三角操盤　市價2億海洛因現形

▲刑事局國際刑警逮捕涉嫌跨國運毒的英國籍英文老師Nathan Garrett並起獲2.14公斤海洛因。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局國際刑警與泰國警察總署肅毒總局（NSB）透過情資交換，先在2020年10月18日於泰國南部伯他府查獲一批預計空運來台的榴槤膏罐頭，內藏9.66公斤市價逾億的海洛因毒品，當時泰國警方發現這批毒品收件人是在高雄前鎮區租屋的英國籍男子Nathan Garrett，台灣國際刑警報請高雄地檢署指揮偵辦。

▲刑事局國際刑警逮捕涉嫌跨國運毒的英國籍英文老師Nathan Garrett並起獲2.14公斤海洛因。（圖／記者張君豪翻攝）

台國際刑警調查，發現納森（56歲）年輕曾在柬埔寨、越南居住，認識當地販毒網絡成員，後來來台當牽線毒品大盤，並以觀光旅遊或者來台工作掩飾身分，刑事局監控他時他正在屏東潮州某美語補習班當英文老師，但台泰警方交換情資後展開監控。

刑事局國際刑警會同高雄市鼓山分局、調查局台中調查處、南機組、海巡署台東查緝隊、彰化田中分局、台北市中山分局，鐵路警察局刑警大隊共組專案小組報請高雄地檢署指揮偵辦。

▲刑事局國際刑警逮捕涉嫌跨國運毒的英國籍英文老師Nathan Garrett並起獲2.14公斤海洛因。（圖／記者張君豪翻攝）

台灣警方從另批以女用皮包內的毒品包裹抵台開始監控，發現去年11月14日納森收到該包裹後立刻放入行李箱內出門搭高鐵趕往彰化田中站，警方連絡鐵路警察、彰化田中分局警方布線埋伏，趁納森與另名男女進行交易時上前收網，當場查獲女用提包內藏海洛因17包重達2.14公斤。

隨後在負責收毒品的黃男（62歲）身上起獲一把制式克拉克手槍，子彈6發，警方查出詹女（34歲）是彰化員林地區的海洛因毒品大盤，家族都從事毒品交易維生，先生因販毒正入獄服刑，當天由先生手下攜槍保護她到高鐵站接收這批海洛因，而納森協助運毒則可賺取10萬元台幣走路工。

3人落網後，納森辯稱不知道皮包裡有裝毒品，詹女則辯稱是受友人所託來拿貨，同樣不知道女包裡有大量海洛因毒品，黃男則坦承持槍保護大嫂「做我們這行的、交易能不帶槍嗎？」3人訊後被依違反毒品危害防制條例走私、運輸一級毒品、槍砲彈刀條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦、納森訊後遭檢察官聲押獲准。

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