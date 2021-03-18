為何不拉老婆澄清？　王定宇曝妻第一反應「你不要叫我」

▲王定宇接受廣播專訪。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委王定宇日前於政論節目上為同居風波向太太道歉，而他18日接受廣播節目訪問，主持人周玉蔻問為什麼沒有讓太太出面澄清？王定宇表示，本來就要自己出來面對，老婆還拒絕他「你不要叫我」。

外界質疑王定宇向顏若芳租房卻無簽訂契約，王定宇解釋，就是想說認識的人講一聲，大家講好就好，這個租金老婆也知道，自己身上都是幾百塊錢而已。

王定宇強調，自己的薪水從結婚第一天就都消失了，通告費都在信封裡，回家洗完澡後，就只剩下信封袋而已，家裡的經濟都是老婆在管。

至於為什麼沒有跟太太一起開記者會回應？王定宇說「我認為不應該」，一方面太太希望保有家人隱私權，而且這個狀況自己出來講就好，不需要拖著老婆出來解釋。

王定宇也說，爆出同居風波後有跟老婆說，老婆第一個反應就是說「你不要叫我」，他也認為這本來就不應該，自己做的事自己解釋清楚就好。

而同居風波是否影響未來政治生涯規畫？王定宇表示，本來就沒有規劃，但事情發生後確實有影響工作，基層都會關心，但在職涯上面沒有規劃，所以也不知道會影響什麼。

對於外界將同居風波解讀成政治陰謀，王定宇說，不從陰謀論看這件事，主要就是把事情的本質講清楚。