公投通過無人扛責任？　他點名蘇貞昌等4人轟「沒人有政務官風骨」

▲立法院院會 蘇貞昌施政總質詢。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蕭羽耘／台北報導

今年8月將舉行公投，除「重啟核四」確定成案外，「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁公投」皆完成第二階段連署，屆時可望有4項公投。但相關部會首長未承諾，若公投通過就下台負責，台灣民意基金會董事長游盈隆批評，蘇揆前後兩次在立院答詢都傳達將繼續幹下去，而部會首長陳時中、陳吉仲與王美花對政治責任漫不經心，「沒有一個人有政務官的風骨」。

游盈隆昨天在臉書表示，3月時就曾說，「8月公投是行政院長蘇貞昌的生死門，反萊豬與藻礁公投若通過，他身為行政院長是無法逃避責任的」。

近期公投連署踴躍，游盈隆表示，撇開嚴肅的公投概念與理論不談，蘇貞昌前後兩次答詢傳達清楚的訊息，就是不管公投過與不過，都將繼續幹下去，或許蘇揆真的可能成為總統蔡英文口中的「護國院長」，閣揆任期直到蔡英文卸任，但8月公投執政黨一敗塗地，台灣社會真的可以接受「無人負責」那樣的未來嗎？

他分析，8月反萊豬和藻礁公投在性質上完全不同，兩者都是針對民進黨政府堅持捍衛的既定重大政策而來。如果屆時，全國多數公民藉由公投表達反對萊豬進口和主張「三接遷離現址」，那意味著是蔡政府兩項重大政策失敗，如果沒有人負責，可以想見人民的憤怒有多大，如果說那可能會醞釀出另一次新的民意海嘯，也不誇張。

游盈隆說，正因8月公投屬「複決型公投」有其巨大的政治課責後果，執政黨必須繃緊神經全面迎戰，針對萊豬進口與藻礁公投相關問題，謙卑地向全民報告、溝通與說服，讓相關資訊透明化，爭取社會多數的支持，這才是民主的真諦與價值。

他呼籲，相關部會首長萬萬不能心存僥倖，錯誤地認為即便公投過了也不必負任何責任，就像昨天陳時中、王美花和陳吉仲那種漫不經心、無所謂，甚至屌兒啷噹的態度，3人言談間充分顯露皆無政治責任意識，皆無政務官風骨，也沒有展現政務官風範的絲毫意願。