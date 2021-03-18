邱國正稱「中共要打多久陪多久」　陳明通：我非常贊同

▲國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

美國印太司令部司令戴維森提出警訊，中國大陸很可能會在6年內入侵台灣，國防部長邱國正17日表示，「自己的國家自己救，你要打多久我陪多久」。對此，國安局長陳明通18日說，他非常贊同邱國正的說法，重點在台灣如何保衛國家。

戴維森日前示警，中國大陸很可能會在6年內入侵台灣，並企圖在亞洲地區取代美國影響力。國防部長邱國正17日在立法院答詢時表示，國軍會做好本務工作，不會因為其他國家有什麼言論，就做大幅度地調整，「自己的國家自己救，你要打多久我陪多久」。

陳明通18日率領相關情報機關首長，赴立法院外交及國防委員會提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。陳明通會前受訪時表示，他非常贊同邱國正的說法，重點在台灣如何保衛國家。

陳明通強調，相關情資國安局都會密切注意，重點是美國已經強調台美關係的重要性，「我們做民主價值的共同認知與肯認，一定要團結起來」，對於極權專制應該予以抗敵。

此外，日本防衛大臣岸信夫16日與美國國防部長奧斯汀進行雙邊會談，岸信夫會後表示，雙方有共識台灣海峽的安定與和平相當重要，且同樣對造成緊張的中國海警法抱持疑慮。

對此，陳明通表示，台灣在亞太地區不管是地緣戰略、民主價值，都受到相當重視跟肯定，在全世界自由民主對專制極權對抗的過程中，台灣也扮演非常重要的角色。

陳明通說，台灣做為一個新興的民主國家，在方方面面、防疫成就都受到世界的肯定，今天台灣有這麼多的國際矚目、戰略價值，都是國人過去在民主化、產業升級等方面努力得來的。

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