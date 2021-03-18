　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱國正稱「中共要打多久陪多久」　陳明通：我非常贊同

▲▼立法院外交及國防委員會 新上任國家安全局局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

美國印太司令部司令戴維森提出警訊，中國大陸很可能會在6年內入侵台灣，國防部長邱國正17日表示，「自己的國家自己救，你要打多久我陪多久」。對此，國安局長陳明通18日說，他非常贊同邱國正的說法，重點在台灣如何保衛國家。

戴維森日前示警，中國大陸很可能會在6年內入侵台灣，並企圖在亞洲地區取代美國影響力。國防部長邱國正17日在立法院答詢時表示，國軍會做好本務工作，不會因為其他國家有什麼言論，就做大幅度地調整，「自己的國家自己救，你要打多久我陪多久」。

陳明通18日率領相關情報機關首長，赴立法院外交及國防委員會提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。陳明通會前受訪時表示，他非常贊同邱國正的說法，重點在台灣如何保衛國家。

陳明通強調，相關情資國安局都會密切注意，重點是美國已經強調台美關係的重要性，「我們做民主價值的共同認知與肯認，一定要團結起來」，對於極權專制應該予以抗敵。

此外，日本防衛大臣岸信夫16日與美國國防部長奧斯汀進行雙邊會談，岸信夫會後表示，雙方有共識台灣海峽的安定與和平相當重要，且同樣對造成緊張的中國海警法抱持疑慮。

對此，陳明通表示，台灣在亞太地區不管是地緣戰略、民主價值，都受到相當重視跟肯定，在全世界自由民主對專制極權對抗的過程中，台灣也扮演非常重要的角色。

陳明通說，台灣做為一個新興的民主國家，在方方面面、防疫成就都受到世界的肯定，今天台灣有這麼多的國際矚目、戰略價值，都是國人過去在民主化、產業升級等方面努力得來的。

其他人也看了這些新聞...

一生只能改3次！免費吃壽司瘋改名　記住次數免成終身「鮭魚」
瘋改名！內政部憂民眾踏上不「鮭」路　強調最多只能改3次

更多熱門新聞...

壽司之亂！北市連續2天「20人改名叫鮭魚」　還有1人被這理由勸退
新北8人改名「鮭魚」吃爆壽司！板橋男改叫「史大鮭魚」
「別以為我不敢！」文山男大生改名鮭魚　5人爽吃免費壽司⋯店員竊笑

振興一下我們的美麗

ET快訊
LIVE／186人鮭魚之亂　壽司郎出面回應了
快訊／北市動物園動物脫逃抓到了
刮傷車起爭執！金剛垮臉「道歉也沒用」　小嫻：輪框比我重要
終極苦主現身！　他秀「徐培根」等了34年
22歲女噴飛亡　撞擊瞬間曝光！賓士撞爛駕駛跑了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

公投通過無人扛責任？　他點名蘇貞昌等4人轟「沒人有政務官風骨」

為何不拉老婆澄清？　王定宇曝妻第一反應「你不要叫我」

鮭魚之亂！民眾為吃免費壽司瘋改名　陳宗彥提醒：尊重行政資源

府院黨發言人連出包！網友最關注「房東房客」　顏若芳下場曝光...

陸對台祭農林22條措施　陳明通：滿天全金條、欲抓無半條

邱國正稱「中共要打多久陪多久」　陳明通：我非常贊同

快訊／蔡英文：沒有縣市願承受核四、核廢料風險　核四絕不是選項

王定宇認「顏若芳是哥兒們」　自爆曾與台中女立委「真同居」

蔡英文曾主導編列核四預算　國民黨：把能源政策當模擬城市在玩？

江啟臣轟綠營「邏輯錯亂」：2006年蔡英文、蘇貞昌主導興建核四

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

外送100元「燙青菜」倒出僅1小坨 消費者傻眼...闆娘喊：菜會縮水！

比熊犬偷溜出門「小貨車惡意輾過」　吐血身亡...飼主怒報警：跟狗道歉！

《上流》珍妮狠甩河恩星巴掌太解氣！　千書真又動情前夫..朱丹泰出奧步衝康她

為吃免費壽司掀集體改名熱潮！內政部：記住次數免成終身「鮭魚」

台灣老婆快看！Super Junior土味情話來了　東海.銀赫.神童PK…圭賢吐槽：肉麻ＸＤ

公投通過無人扛責任？　他點名蘇貞昌等4人轟「沒人有政務官風骨」

為何不拉老婆澄清？　王定宇曝妻第一反應「你不要叫我」

鮭魚之亂！民眾為吃免費壽司瘋改名　陳宗彥提醒：尊重行政資源

府院黨發言人連出包！網友最關注「房東房客」　顏若芳下場曝光...

陸對台祭農林22條措施　陳明通：滿天全金條、欲抓無半條

邱國正稱「中共要打多久陪多久」　陳明通：我非常贊同

快訊／蔡英文：沒有縣市願承受核四、核廢料風險　核四絕不是選項

王定宇認「顏若芳是哥兒們」　自爆曾與台中女立委「真同居」

蔡英文曾主導編列核四預算　國民黨：把能源政策當模擬城市在玩？

江啟臣轟綠營「邏輯錯亂」：2006年蔡英文、蘇貞昌主導興建核四

新竹變巨型光雕城！台灣燈會轉型「光臨藝術節」76件作品、5大燈區

4生肖正桃花要來了！TOP4鼠「出門有浪漫邂逅」被搭訕機率高

IG貼「前男友現任」！23歲女嗆：讓大家去妳家客廳打X　下場慘

快備份！WhatsApp官網宣布　更新後不支援「部分規格」設備

獨／高雄狠踹私刑影片曝！打臉警說謊　6煞亮刀擄「砍含羞草男」

周鮭魚丼飯現身竹科實中！臉書秀假單「看醫生」　同學秒抓包

美中高層對話涉台？ 　中國駐美大使：主權問題不會讓步

野狗醫院閒逛…口中竟叼「女嬰屍」！民眾氣壞追趕　離譜影片曝光

快訊／台北市立動物園紅猴「男道」回家了！　不敵蘋果的誘惑

美國防部新聞：台灣從來「不是中國的一部分」　分析最新印太局勢

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

政治熱門新聞

獨／擋風玻璃全碎！北捷維修列車碰牆

江啟臣：2006年蔡英文主導興建核四

壽司之亂！北市2天「20人改名叫鮭魚」

國民黨：蔡英文曾主導編列核四預算

美中高層會談18日登場　蕭美琴：有信心拜登續挺台灣

王定宇認「顏若芳是哥兒們」　自爆曾與台中女立委「真同居」

免費吃壽司瘋改名　記住一生只能改3次

人前送妻鮮花浪漫慶生　王定宇當晚卻在美女家過夜

邱國正：自己國家自己救　中共打多久陪多久

快訊／蔡英文：沒有縣市願承受核四、核廢料風險

大陸阻法議員訪台　法駐台代表：有天一定會來

表態角逐2022屏東縣長　鍾佳濱：都布置好了「等開始營業」！

王定宇嫌冷氣太吵　網酸：可是現在冬天

王定宇為同居風波道歉了！4個抱歉坦承錯誤

更多熱門

相關新聞

美批准對台輸出「潛艦紅區裝備」趙立堅回應

美批准對台輸出「潛艦紅區裝備」趙立堅回應

國防部長邱國正證實，潛艦國造包括「戰鬥系統整合」、「數位聲納系統」及「輔助裝備系統（潛望鏡）」等3項紅區裝備，均已獲美方輸出許可。對此中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上回應表示，「敦促美方充分認識台灣問題的高度敏感性」。

年輕人想到大陸從軍？　邱國正：聽了傻眼

年輕人想到大陸從軍？　邱國正：聽了傻眼

共機繞台打消耗戰　空軍今年多編21億

共機繞台打消耗戰　空軍今年多編21億

邱國正：自己國家自己救　中共打多久陪多久

邱國正：自己國家自己救　中共打多久陪多久

國造潛艦獲得重大進展

國造潛艦獲得重大進展

關鍵字：

邱國正國防部陳明通國安局

讀者迴響

熱門新聞

吃酒店妹意外抓根！大哥下「封口令」打人

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

肯德基價格出包　8萬人半夜買爆

30→13°C變天回冬！吳德榮：最強一波

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

北市酒店丟自製炸藥　20歲男投案

媽媽爆「你只剩1次」　他改名鮭魚GG了

16歲少年大戰3人妻2hrs！　當場休克喪失性功能

「億級男星」0偽裝嗑水煎包！

開門4小時28名「鮭魚」吃爆壽司郎

林森北路手榴彈炸裂　路人驚嚇狂奔

預言「全台鮭魚之亂」結局　律師點名135人：怎麼辦？

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

今來9隻鮭魚！壽司郎店員崩潰對話

「橫濱大谷翔平」被爆租車約會　拒付5萬維修費

更多

最夯影音

更多
波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」
遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面