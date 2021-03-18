陸對台祭農林22條措施　陳明通：滿天全金條、欲抓無半條

▲國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸17日提出簡稱「農林22條措施」的「關於支持台灣同胞台資企業在大陸農業林業領域發展的若干措施」，國安局長陳明通18日評論，自己的感覺是「滿天全金條，欲抓無半條」。

中國大陸國台辦17日提出簡稱「農林22條措施」的「關於支持台灣同胞台資企業在大陸農業林業領域發展的若干措施」，聲稱將支持台人與台資企業在大陸農業、林業領域發展，適用範圍還包含近期頗受關注的鳳梨等水果。

陳明通18日率領相關情報機關首長，赴立法院外交及國防委員會提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。

陳明通會前受訪時表示，從過去以來中共所謂的惠台措施，不管是31條、26條到現在22條，他的感覺是「滿天全金條，欲抓無半條（看起來有前景但其實不可為，代表不切實際）」。

談及目前兩岸關係進展，陳明通則說，對於相關的情資與了解，國安局都會送請相關單位參考，整個大陸政策的職權還是在陸委會，而自己現在已經不是陸委會主委。

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