府院黨發言人連出包！網友最關注「房東房客」　顏若芳下場曝光...

▲丁允恭、丁怡銘、顏若芳。（合成圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

已婚的民進黨立委王定宇遭爆同居民進黨發言人顏若芳重挫兩人形象。然而，這也是蔡政府近半年來，涉及負面事件的第3位發言人，除顏若芳外，總統府前發言人丁允恭、行政院前發言人丁怡銘前後雙雙捲入醜聞風波。《網路溫度計》統計，三位發言人事件中，以王定宇、顏若芳兩人「分租風波」最受到網友矚目，並預言女方沉潛再復出的機會較小。

回顧民進黨近半年的府院黨發言人新聞，《網路溫度計》統計，先是2020年9月9日，丁允恭遭前女友向週刊踢爆，要求女方墮胎、在辦公室親密等渣男行徑，當日火速請辭獲准，引起57,180則討論，11日蘇貞昌嘆他請辭「可惜」，再次引起34,871筆討論，總聲量224,949。

▼民進黨府院黨3發言人近半年網路聲量。（圖／網路溫度計，下同）



接著是2020年11月13日，丁怡銘謠指皇家傳承牛肉麵用萊牛，店家拿出證據自清後，他自掏腰包買一百碗牛肉麵道歉，被抓包發票有「行政院統編」造成36,378筆聲量，三天後丁怡銘請辭在16日創造高峰40,829筆，總聲量205,831。

半年期間，丁允恭每個動作都成焦點，是三大發言人聲量第一，丁怡銘撐了幾日後請辭，事件整體隨之落幕，總聲量第二，顏若芳雖在事件爆發單日有49,043討論，但一直神隱到15日向黨致歉，表示暫不對外發言、不租房，僅有14,843筆聲量，筆數是三大發言人關注度最低。

《網路溫度計》特別加入同居事件男主角「王定宇」分析，他的整體聲量不但超越顏若芳，更贏過雙丁成為冠軍，他在9日爆發當日，就先撇清自已是「租客」， 共有76,111筆討論，不論是單日或是整體聲量都是最大。

《網路溫度計》認為，三位發言人事件中，以王定宇、顏若芳兩人「分租風波」最受到網友矚目，即使親綠各台幾乎沒有報導，但仍造成許多網友討論，如立委會所格局、房東房客關係等，向黨致歉暫停工作的顏若芳，相較於丁允恭、丁怡銘屬於幕僚出身，民選的她能沉潛再復出的機會較小，也比目前未道歉並保有台南鐵票區立委一職的王定宇來得更傷。