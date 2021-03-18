全台瘋改名當鮭魚！學者：靠2點「無心插柳」換千萬廣告效益

▲民眾至壽司郎排隊吃鮭魚。（圖／記者洪靖宜攝）

記者崔至雲／台北報導

日本知名連鎖迴轉壽司「壽司郎」推優惠，只要名字有「鮭魚」兩字即可全桌免費，消息一出全台有100多人都爭相改名為「鮭魚」，網路上引發廣大回響。對此，廣告學者點出2點行銷效果高的原因，包含網路次文化的推波助燃，以及社群媒體的轉傳速度，2項加持下，讓該品牌換取了千萬元的廣告費用，「壽司郎可能都嚇到，始料未及！」

文化大學廣告系系主任鈕則勳指出，其實壽司郎這個創意並不創新，之前就有不少業者因為慶祝台灣「零確診」，推出名字中有「嘉玲」就享有折扣的活動，而壽司郎這次的活動也是同樣方式，但壽司郎這次卻真的能讓民眾願意改名字，可能連壽司郎自己都始料未及，算是無心插柳柳成蔭。

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▲鮭魚壽司。（圖／台灣壽司郎提供）

鈕則勳分析，回顧壽司郎這個品牌本身給人的觀感，這波活動因此有這麼樣大的關注，除了本身品牌效應是強的外，以往用餐費用較高一些，因此才會讓民眾覺得就算花個100塊改名也划得來，但如果這樣的活動套在其他品牌，就不一定能達到同樣的聲量和效應。

此外，鈕則勳也點出這次的「鮭魚風波」，與網路次文化有很大的關係，年輕人改名後，將證件放上網路並在社群中發酵，加強了擴散的力道，因此1傳10、10傳百，間接的吸引更多人去改名。

鈕則勳認為，一般品牌就算投入上千萬元廣告費，恐怕都不如壽司郎1天引發的效應，雖然說不能說是件「成功的行銷手法」但是換算成廣告費來說，該品牌可說是「穩賺不賠」。