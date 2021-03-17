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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王定宇不住立委會館嫌冷氣太吵　網友酸：可是現在冬天

▲▼顏若芳、王定宇。（圖／記者周宸亘、屠惠剛攝）

▲民進黨發言人顏若芳、民進黨立委王定宇。（圖／記者周宸亘、屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委王定宇遭爆與民進黨發言人顏若芳同居，外界質疑為何立法院有提供會館供立委居住，王定宇卻執意在外租屋。對此，王定宇日前說明，原因是因為冷氣太吵，所以想要換個環境，此番言論卻引來不少網友炮轟「冬天要開冷氣喔，再騙啊」、「才幾月開什麼冷氣」、「可是最近冬天」。

王定宇16日晚間在政論節目上表示，會館的冷氣打開像卡車在跑一樣，其實是比較吵；台北會館是省議會時期留下來的，冰箱會發霉，牆壁有壁癌，住過台北會館的人都知道，冰箱的橡皮圈都是黴菌。

王定宇再指，住會館就像大一住宿舍，左右鄰居都是立委，「那你覺得，欸，外面有一個自己的空間，不要說每天都浸在政治裡面」。

此番言論一出，隨即在網路上引發廣大討論。有網友指出，王定宇被週刊拍到畫面是在去年11月到最近這段期間，「冬天要開冷氣喔，再騙啊」、「才幾月開什麼冷氣」、「可是最近冬天」、「為了圓一個謊就說了更多的謊」、「越描越黑」，不過也有網友表示「相信網委員說法，加油」。

已婚的王定宇日前驚爆同居疑雲，本週已回復正常上班作息。王定宇17日在立法院外交及國防委員會受訪時表示，面對這樣的騷擾沒有人會開心，同時也向太太、岳母、顏若芳表示歉意。

王定宇指出，這事情回過頭看來，縱使是一個單純的租屋事件，雖然他的太太、家人都了解，但是造成這樣的影響，真的還是對他們很不好意思。王定宇提到，很多支持他的朋友也表達很多擔憂，讓他們感到擔心，自己也很不好意思。

王定宇也說，對於顏若芳及其家人，一定也面對很多酸言酸語、不實的攻擊，自己對他們也很不好意思。王定宇強調，媒體資源大量用在報導這件事，他覺得蠻浪費的，因此覺得很不好意思。

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