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台帛旅遊泡泡團4／1華航首航　初期每周2班、視需求逐步增班

▲帛琉。（圖／雄獅旅遊提供）

▲台帛旅遊泡泡4月1日首發。（圖／雄獅旅遊提供）

記者賴文萱／台北報導

台灣、帛琉旅遊泡泡正式成形，4/1將由旅行團組團前往帛琉。華航表示，配合主管機關推動政策，即刻啟動帛琉航線旅遊泡泡規劃，將以波音737-800客機執飛，4/1首航，提供每周兩班服務，接下來也將持續配合政策及市場需求逐步增班。

配合台帛旅遊泡泡推動政策，華航即刻啟動帛琉航線旅遊泡泡規劃，將以波音737-800客機執飛，該機型設有158個座位，實際載客人數將依主管機關規定銷售。

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首發團規劃於4/1首航，初期由華航提供每周兩班服務，周四、周日飛航。華航表示，將提供機位予長期合作帛琉航線的旅行業者，儘速由旅行社包裝銷售帛琉旅遊產品，在符合政府防疫政策下，提供旅客安全便捷的旅遊服務。

華航台北（桃園）-帛琉航班營運超過10年，長期協助兩地載運醫療物資等需求，助攻台灣外交與帛琉發展，是目前維持帛琉基本空中運輸最重要的航空公司。華航表示，接下來也將持續配合政策及市場需求逐步增班，滿足旅客在後疫情時代安心出遊的渴望。

▲▼帛琉天使瀑布。（圖／記者蔡玟君攝）

▲帛琉天使瀑布。（圖／記者蔡玟君攝）

據悉，包括雄獅、東南、康福、易遊網、巨大、百威、KKday等多家旅行社均在第一波名單內，不過，目前行程需待帛琉官方確認後才能執行。

對此，雄獅旅遊表示，初步估計已有超過400人的預約單，待細節規劃正式宣布後，將即刻推出相關產品，不過預估旅遊費用會較疫情前調漲一倍，約在7萬至9萬之間。東南旅遊也指出，行程和景點要透過官方帛琉觀光局確認，4天3夜費用不加篩檢和保險費，最低6萬元起跳。

▲帛琉。（圖／雄獅旅遊提供）

▲帛琉共和國特有的金色水母湖。（圖／雄獅旅遊提供）

另外，易遊網日前也積極籌備相關行程，最快本周五相關網頁將會上線，預計規劃4-5天團體行程；行程銷售部分，則待票價、機位數、指定景點等相關內容確認並完成送審。KKday上周則對外開賣「帛琉旅遊泡泡夢想包」，3天內有近千筆訂單，在行程及售價敲定後，KKday將率先通知購買夢想包的旅客。

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