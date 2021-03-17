台帛旅遊泡泡4月首航　帛琉總統確定28日訪台：我們都有信心

▲帛琉總統惠恕仁。（圖／翻攝自臉書／President Surangel Whipps Jr.）

文／中央社記者侯姿瑩新加坡17日專電

台帛今天同步宣布啟動「旅遊泡泡」。帛琉總統惠恕仁表示，「我們都有信心」，感染風險很低，而且開放邊境是重要的一步，「也是時候了」。他月底將前往台灣宣傳帛琉觀光。

衛福部、外交部、交通部今天下午舉辦聯合記者會說明台帛旅遊泡泡進展。惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）及駐帛琉大使周民淦同步在帛琉舉辦記者會宣布旅遊泡泡將於4月初首航，並說明防疫作為。

惠恕仁表示，他將於3月28日率領小型訪團前往台灣，在台期間將宣傳帛琉觀光，也將會晤總統蔡英文。之後他將於4月1日搭乘旅遊泡泡首航班機，與台灣遊客一起飛往帛琉。

他說，扣掉訪團人員，首航班機約有110個機位出售。旅遊泡泡實施初期每週有2班。

這是惠恕仁1月上任後的首個海外行程。受到疫情影響，他過去一年未離開帛琉，他對此感到很興奮。

「為了要確保安全，我們走了很長一段路」，惠恕仁說，「開放我們的邊境是我們必須採取且很重要的一步，我們相信也是時候了」。

談及台帛旅遊泡泡，惠恕仁表示，1月初台灣專家團前往帛琉實地考察當地設施及做法，台外交部長吳釗燮也於1月底前往帛琉，「這是過程中很重要的一步」。

他指出，經實地參訪後，台灣對帛琉有信心，帛琉也相信台灣是安全的地方，「我們都有信心」。他引述專家提出的數據表示，從台灣輸出確診案例到帛琉的風險很低，將近每400萬人僅1人的機率。

「我們盡力確保降低風險」，他說，這也是雙邊共同的承諾。台灣遊客出發到帛琉前，須在機場接受PCR核酸檢測，這是為了要確保安全，他感謝台方對此的理解；另外，台灣遊客在帛琉的活動範圍也有部分限制，且不能接觸當地一般民眾。

周民淦表示，雙方針對旅遊泡泡已討論了超過6個月，「我們很高興，帛琉信任台灣，我們彼此信任」。台帛向對方開放邊境，也讓真正的遊客能到帛琉旅遊。

過去一年多，許多台灣人不能出國旅遊，周民淦說，期待很多台灣觀光客到帛琉旅遊。也許因為多了檢測費，費用會比以前高，但他相信這會是很成功的旅遊廊道。

帛琉已啟動COVID-19疫苗接種計畫。惠恕仁回應媒體詢問時表示，台灣還沒開始接種疫苗，因此要求旅客登機前要接受PCR檢測，作為防護措施。

此外，日本駐帛琉大使館一名人員也在記者會中問及，其他國家的旅客是否也可從台灣使用台帛旅遊泡泡入境帛琉。周民淦對此表示，這項旅遊泡泡僅適用持台灣護照的台灣遊客。

帛琉人口約2萬，是全球少數維持2019冠狀病毒疾病（COVID-19）零確診病例的國家之一。

帛琉也是台灣15個邦交國之一，兩國邦誼堅實，不僅前總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau Jr.）堅定挺台，多次在國際場合為台發聲，1月就任帛琉總統的惠恕仁同樣維持友台政策。

吳釗燮曾於1月飛往帛琉參加帛琉正副總統就職典禮，停留期間也前往當地熱門觀光景點洛克群島（Rock Islands）體驗當地豐富觀光資源。