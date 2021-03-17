　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台帛旅遊泡泡4月首航　帛琉總統確定28日訪台：我們都有信心

▲▼ 帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）。（圖／翻攝自臉書／President Surangel Whipps Jr.）

▲帛琉總統惠恕仁。（圖／翻攝自臉書／President Surangel Whipps Jr.）

文／中央社記者侯姿瑩新加坡17日專電

台帛今天同步宣布啟動「旅遊泡泡」。帛琉總統惠恕仁表示，「我們都有信心」，感染風險很低，而且開放邊境是重要的一步，「也是時候了」。他月底將前往台灣宣傳帛琉觀光。

衛福部、外交部、交通部今天下午舉辦聯合記者會說明台帛旅遊泡泡進展。惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）及駐帛琉大使周民淦同步在帛琉舉辦記者會宣布旅遊泡泡將於4月初首航，並說明防疫作為。

惠恕仁表示，他將於3月28日率領小型訪團前往台灣，在台期間將宣傳帛琉觀光，也將會晤總統蔡英文。之後他將於4月1日搭乘旅遊泡泡首航班機，與台灣遊客一起飛往帛琉。

他說，扣掉訪團人員，首航班機約有110個機位出售。旅遊泡泡實施初期每週有2班。

這是惠恕仁1月上任後的首個海外行程。受到疫情影響，他過去一年未離開帛琉，他對此感到很興奮。

「為了要確保安全，我們走了很長一段路」，惠恕仁說，「開放我們的邊境是我們必須採取且很重要的一步，我們相信也是時候了」。

談及台帛旅遊泡泡，惠恕仁表示，1月初台灣專家團前往帛琉實地考察當地設施及做法，台外交部長吳釗燮也於1月底前往帛琉，「這是過程中很重要的一步」。

他指出，經實地參訪後，台灣對帛琉有信心，帛琉也相信台灣是安全的地方，「我們都有信心」。他引述專家提出的數據表示，從台灣輸出確診案例到帛琉的風險很低，將近每400萬人僅1人的機率。

「我們盡力確保降低風險」，他說，這也是雙邊共同的承諾。台灣遊客出發到帛琉前，須在機場接受PCR核酸檢測，這是為了要確保安全，他感謝台方對此的理解；另外，台灣遊客在帛琉的活動範圍也有部分限制，且不能接觸當地一般民眾。

周民淦表示，雙方針對旅遊泡泡已討論了超過6個月，「我們很高興，帛琉信任台灣，我們彼此信任」。台帛向對方開放邊境，也讓真正的遊客能到帛琉旅遊。

過去一年多，許多台灣人不能出國旅遊，周民淦說，期待很多台灣觀光客到帛琉旅遊。也許因為多了檢測費，費用會比以前高，但他相信這會是很成功的旅遊廊道。

帛琉已啟動COVID-19疫苗接種計畫。惠恕仁回應媒體詢問時表示，台灣還沒開始接種疫苗，因此要求旅客登機前要接受PCR檢測，作為防護措施。

此外，日本駐帛琉大使館一名人員也在記者會中問及，其他國家的旅客是否也可從台灣使用台帛旅遊泡泡入境帛琉。周民淦對此表示，這項旅遊泡泡僅適用持台灣護照的台灣遊客。

帛琉人口約2萬，是全球少數維持2019冠狀病毒疾病（COVID-19）零確診病例的國家之一。

帛琉也是台灣15個邦交國之一，兩國邦誼堅實，不僅前總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau Jr.）堅定挺台，多次在國際場合為台發聲，1月就任帛琉總統的惠恕仁同樣維持友台政策。

吳釗燮曾於1月飛往帛琉參加帛琉正副總統就職典禮，停留期間也前往當地熱門觀光景點洛克群島（Rock Islands）體驗當地豐富觀光資源。

ET快訊
醫美富少撞死女騎士疑裝乖！豪宅天台嗆三字經　粉絲團曝黑暗真相
快訊／日本首相菅義偉宣布：首都圈「緊急事態」21日確定解除
快訊／首批AZ疫苗過關！陳時中宣布：最快下週一開打
警察也跟風　他改名「超粗大深海鮭魚王」！分局長淡定回應了
「網拍女神」薛妞妞生了：剖腹產太痛　喜迎雙胞胎兒…帥臉曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／日本首相菅義偉宣布：首都圈「緊急事態」21日確定解除

周洗澡3次、用手吃飯免洗碗！6寶媽曝「省時育兒法」：我不是奴隸

苦命鴛鴦戀情遭反對！硬辦童話婚禮　現場慘爆「流血事件」狂逃

日相宣布：首都圈緊急事態傾向21日如期解除！　明將正式決定

比鮭魚更狂！父母竟替她取名「夏威夷草裙舞」　慘遭撤銷監護權

毛巾悶死8歲幼女！鬼母伴屍7天後點火自殺　全為「報復孩子的爸」

台帛旅遊泡泡4月首航　帛琉總統確定28日訪台：我們都有信心

讀大學先簽6項「親子切結書」！日本父母嚇壞網友：太殘忍...

怕被搶風頭！她狂灌好姐妹「加料奶昔」　新娘曝心機手段：不後悔

飆到時速240km！他狂炫「改裝車」下秒失控自撞　當場噴飛慘死

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

張雨劍認「跟吳倩已婚」女兒名字超甜　秒被挖「去年跟虞書欣炒CP」網罵翻

女騎士遭18歲醫美富少高速撞死 男友悲傳16條訊息喊「最美天使」

屏東外送員接「來自小琉球訂單」　帶牛排飆港口準時送餐點上船！

主人曬「180cm汪星人」暖互動　重量級撒嬌網萌暈：好大一隻！

台中女違規跨雙黃線「穿越馬路」 直行騎士煞不住...雙方噴飛倒地

快訊／日本首相菅義偉宣布：首都圈「緊急事態」21日確定解除

周洗澡3次、用手吃飯免洗碗！6寶媽曝「省時育兒法」：我不是奴隸

苦命鴛鴦戀情遭反對！硬辦童話婚禮　現場慘爆「流血事件」狂逃

日相宣布：首都圈緊急事態傾向21日如期解除！　明將正式決定

比鮭魚更狂！父母竟替她取名「夏威夷草裙舞」　慘遭撤銷監護權

毛巾悶死8歲幼女！鬼母伴屍7天後點火自殺　全為「報復孩子的爸」

台帛旅遊泡泡4月首航　帛琉總統確定28日訪台：我們都有信心

讀大學先簽6項「親子切結書」！日本父母嚇壞網友：太殘忍...

怕被搶風頭！她狂灌好姐妹「加料奶昔」　新娘曝心機手段：不後悔

飆到時速240km！他狂炫「改裝車」下秒失控自撞　當場噴飛慘死

蘇智傑陽春砲　統一1比0領先樂天

雲林甘草芭樂促銷遇熊貓優惠！結帳差10倍　網喊：還不訂起來

謝震廷PO照和好李友廷「開放式結局」　華研曝兩人現況：已連絡上了

促轉會淪萬年機關？政院：不會為延長而延長

中華醫大製藥工程系就業博覽　近30家知名藥廠進校招攬人才

康友、安泰銀繳息還款意見不一！　金管會：建議司法解決

前上海台辦主任李文輝　出任海協會副會長

特警攻堅逮虎尾5煞！想插股...KTV酒店一晚砸2家　業者不敢報案

《驕女》帥兒登場！　韓瑜「飛撲熊抱」露姨母笑　

5歲妹爆喘！10天內渴又餓「變大胃王」嚇壞媽　醫一驗嘆：是糖尿病

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

國際熱門新聞

美女重機騎士「真面目」讓網友崩潰

智慧手錶意外成她揭發男友劈腿鐵證

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

梅根姊預言：哈利夫婦遲早離婚！專訪都假的

孫女和空氣聊天　竟是「人形鬼影」房內遊蕩

正妹狂炫「13公分」　笑：下面更長

垃圾桶男嬰　23年後查出媽媽兇手

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

泰貴妃「眼神藏刀」冷瞪王后！疑將逼宮上位

母子開車外出　小飛機俯衝對撞

施壓阻止訪台信被曝光！法、中推特口水戰

日本體育課要脫內衣！男師「親自確認胸部」

日首都圈緊急事態　21日確定解除

男PO「愛妻便當」爆紅！滿滿白飯+發黑剩菜

更多熱門

相關新聞

台帛旅遊泡泡成行「觀光股嗨翻！」　鳳凰、雄獅搶進「團費7萬起」

台帛旅遊泡泡成行「觀光股嗨翻！」　鳳凰、雄獅搶進「團費7萬起」

台帛旅遊泡泡終於有譜，即將於四月首航，激勵觀光股行情可期，旅行社業者鳳凰、雄獅率先宣佈將推出台帛旅遊團，搶攻疫後旅遊商機；雄獅表示，規劃四天或五天行程，團費七萬起跳，目前已有超過400人登記預約。

旅遊業憂「旅遊泡泡險」告吹　金管會籲保險業「要準備」

旅遊業憂「旅遊泡泡險」告吹　金管會籲保險業「要準備」

帛琉泡泡4月1日首發！入住飯店出爐

帛琉泡泡4月1日首發！入住飯店出爐

台帛泡泡啟動　外交部：凸顯兩國優異的防疫表現

台帛泡泡啟動　外交部：凸顯兩國優異的防疫表現

台帛旅遊泡泡採出發前機場採檢

台帛旅遊泡泡採出發前機場採檢

關鍵字：

台帛旅遊泡泡惠恕仁帛琉

讀者迴響

熱門新聞

鮭魚男大生是他！2天要吃爆壽司餐

遊覽車最新撞山影片曝！乘客連人帶椅噴飛釀6死

媽媽爆「你只剩1次」　他改名鮭魚GG了

壽司郎：歡迎鮭魚先生小姐來用餐

40歲沒結婚的男人像「菜市場剩菜」內行人曝3大缺點

和平醫蹺班惡醫照片曝！運將被砍血流24小時枉死　主管還想包庇

郭雪芙聲明切割孫其君：目前單身

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔！

隔壁也是鮭魚！壽司郎吃爆「2桌餐費曝光」

穩交CEO版玉澤演5年！吳姍儒「甜蜜同居」

泰森交往150kg女獄警 每天來快被榨乾

開門4小時28名「鮭魚」吃爆壽司郎

遊覽車6死　駕駛滿臉血自責淚崩

新店21歲女請假陪父母出遊亡！嬤哭癱：還有報平安

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

更多

最夯影音

更多
夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本
撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面