旅遊業憂「旅遊泡泡險」告吹　金管會籲保險業「要準備」

▲台灣與帛琉旅遊泡泡4月初出航，針對旅遊業者希望旅遊泡泡保費低於5,000元，金管會表示，保險業者將重新設計商品，收到會盡快核准。（圖／記者蔡玟君攝）

記者陳依旻／台北報導

台灣與帛琉旅遊泡泡4月初出航，針對旅遊業者希望旅遊泡泡保費低於5,000元，金管會保險局今（17）日表示，會根據旅遊業者需求設計商品，由於時間緊迫，會盡快核准，但保險業者也要準備。

台灣與帛琉旅遊泡泡最快4月成行，外傳帛琉總統惠恕仁將於廿八日抵台，首發團預計４月初出航，由華航負責，並推出「旅行泡泡綜合保險」，旅遊業者表示，在團費方面，由於機票費大概兩、三萬元跑不掉，再加上檢疫費、保險費等，預估上看七、八萬元，希望核酸檢測費用、保險費可以低一點，不然民眾還以為都是旅行社賺走。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶表示，「旅行泡泡綜合保險」針對旅客一旦在帛琉確診，將由醫療專機運返台，條款部分包括需要團進團出，遵守相關防疫措施，一旦違反，保險就會失效，保費還待精算，希望可低於四、五千元。

針對上述需求，金管會保險局官員表示，會依照旅遊業者需求設計新商品，條款放進去沒有問題，但保費部分需要保險業者試算才會知道，原則上如果有新增需求，就有對價關係，至於審核會不會來不及，官員表示，不確定是否來得及，但一定會盡快，前提是業者要準備。

據了解，部分壽險公司已有所準備；國泰產險表示，目前業界已有依據帛琉旅遊泡泡專案特殊需求研擬專屬商品並將配合時程推出，建議對於旅遊泡泡專案有興趣的民眾，可以參考未來即將推出的專屬商品，可以提供更全面性的保障，讓民眾出遊也可以無後顧之憂；富邦產險指出，目前主管機關已研議帛琉旅遊泡泡可行方案，待核准並公布其保險需求規格後，本公司將配合調整現有旅平險保障，以提供民眾適足的保險規劃。