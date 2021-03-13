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藍鵲圖騰遭剽竊！阿里山鄉長喊「中計」　設計師還原時序始末

▲藍鵲圖騰遭剽竊！阿里山鄉長喊「中計」　設計師還原時序始末。（圖／記者陳凱力攝）

▲文創設計師劉聰榮控告阿里山鄉公所未經允許，就剽竊作品做為鄉公所標誌。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力、翁伊森／綜合報導

知名文創設計師劉聰榮2018年前往阿里山尋友時，意外發現自己在2016年帶去阿里山鄉公所尋求合作的作品「被無償使用」，經過1年多協調未果，雙方撕破臉，劉聰榮氣憤鄉長杜力泉態度惡劣、死不認錯，而鄉長杜力泉則反擊「自己被設計了」，氣得劉聰榮批露完整時序內容。

劉聰榮說，因為設計T恤、網帽，才有機會把零碼商品帶到部落捐給當地需要幫助的人，也因此和阿里山結下深厚緣分。2015年經由友人介紹，他前往阿里山參加「阿里山鄒族生命豆季活動」，當時設計出了一件部落背心，獲得很好的成績，於是他才想說，自己會設計、部落有商品，兩者可以結合，將部落的產品推展出去，創造更多商機，並在2015年「阿里山鄒族生命豆季活動」活動後，開始設計一系列鄒族意象和台灣藍鵲設計出專屬圖騰。

2016年1月16日，劉聰榮等到圖騰註冊完成，才帶著一系列作品，包括T恤、背心、書籤、鑰匙圈、扇子，還有以原鄉動物為主題的「Q版動物家族」計劃書，前往鄉公所扣門尋求合作，但相談未果後，雙方也沒再進一步接觸。

▲藍鵲圖騰遭剽竊！阿里山鄉長喊「中計」　設計師還原時序始末。（圖／記者陳凱力攝）

▲除了「藍鵲鄒」圖騰，劉聰榮還設計了一系列包括T恤、背心、書籤、鑰匙圈、扇子，還有以原鄉動物為主題的「Q版動物家族」，並前往鄉公所尋求合作。

直到2019年，劉聰榮再次經友人邀請前往阿里山，在鄉公所大門前下車時，抬頭一看發現自己設計的商標圖騰高高掛在鄉公所外牆，讓他非常錯愕。劉聰榮回家後開始上網查詢，找到2016年11月間，鄉公所的粉絲專頁中的一張照片，背景就已經出現了一模一樣的藍鵲圖騰。

劉聰榮向鄉公所提出質疑，竟獲得「廠商給的，他們也不知道」的回應，他要求鄉公所提供廠商名字，但鄉公所卻說不出個所以然，氣得他大罵「身為公家單位，竟然知法犯法」，公然剽竊的設計者作品，讓他非常不以為然。

▲藍鵲圖騰遭剽竊！阿里山鄉長喊「中計」　設計師還原時序始末。（圖／記者陳凱力攝）

▲劉聰榮拿出註冊書說，註冊通過日是民國2016年1月16日，之後他才帶著作品前往鄉公所，所以在「阿里山鄒族生命豆季活動」時，哪來的作品讓他跟杜力泉說「要用就拿去用」？

阿里山鄉長杜力泉回應，是否侵權將請對方循司法途徑解決。杜力泉強調，這次是他們「中計了」，對方參加圖騰設計比賽，未獲選後將該圖本留在現場，跟工作人員表示「你們要用就用」。也因為該圖騰設計以鄒字為主體，上方又是藍鵲，為當地的神鳥，公所人員覺得很有意義象徵，因此引用。卻沒想到事隔一年，對方竟主張公所侵權並索賠。杜說，公家單位賠償仍需經由法律判決，若對方循司法途徑索賠，會也尊重法律判決。

聽到鄉公所的回應，更是讓劉聰榮心寒，他說，2015年他前往阿里山參加比賽，當時設計的是背心，完全沒有「藍鵲鄒」的圖騰，2016年1月16日，他完成「藍鵲鄒」的註冊之後，才帶計畫書去鄉公所，結果11月就在鄉公所的大門上出現一樣的圖騰，往前回推，他參加設計背心比賽的時候，「藍鵲鄒」根本還沒完成註冊程序，他甚至與杜力泉沒有在同一個場合見面、說到話，杜力泉聲稱自己跟他說「要用就拿去用」，到底是說的人是誰？若有監視器或其他證據，為何遲遲拿不出來？

▲藍鵲圖騰遭剽竊！阿里山鄉長喊「中計」　設計師還原時序始末。（圖／記者陳凱力攝）

▲劉聰榮說，杜力泉一直說自己願意無償提供使用，那為何鄉公所卻沒有與他簽下白紙黑字的授權書？

再者，以一鄉之長的見識，若真有設計者願意無償提供使用，為何鄉公所卻沒有與他簽下白紙黑字授權書？痛批杜力泉沒有擔當，對外放話「要告就去告」、「被設計了」，然後推一個無辜的科長出來面對，簡直態度惡劣又死不認錯。

劉聰榮說，他當時帶著自己的計畫書前往鄉公所洽談合作，後來整本作品就留在鄉公所，因為時間已久，洽談人員是誰他已經不記得了，但是計劃書封面清楚明白寫到「版權所有，翻印必究」，他們鄉公所自己的網站都會印上「版權所有、翻印必究」，難道對這8個字的意涵不清楚、有誤會？或者以後隨便什麼人也都可以把鄉公所LOGO截去使用嗎？

由於劉聰榮與鄉公所溝通1年多仍和解破裂，雖然阿里山鄉公所已在日前將商標撤下，但劉聰榮不滿鄉公所便宜行事還死不認錯的態度，堅持要提告鄉公所違反《著作權法》以及《商標法》。

▲藍鵲圖騰遭剽竊！阿里山鄉長喊「中計」　設計師還原時序始末。（圖／記者陳凱力攝）

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